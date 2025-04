Intelligente Organisation im Trend - DYMO® LetraTag 200B gewinnt die prestigeträchtige Auszeichnung "BUSINESS PRODUCT OF THE YEAR" (FOTO)

Amsterdam (ots) - Organisation, Produktivität und Effizienz sind sowohl im

privaten als auch im beruflichen Bereich so wichtig wie nie zuvor. DYMO

(https://www.dymo.de/) ®, ein weltweit führender Anbieter innovativer

Etikettierlösungen, möchte diesen Trend vorantreiben, denn Menschen setzen

zunehmend auf intelligente Lösungen, um ihr tägliches Leben zu organisieren.

Passend zu dieser Entwicklung wurde der Label-Drucker DYMO LetraTag 200B (https:

//www.dymo.de/beschriftungsger%C3%A4te-u.-etikettendrucker/letratag-beschriftung

sger%C3%A4te/dymo-letratag-200b-bluetooth-beschriftungsger%C3%A4t/SAP_2172855.ht

ml) nun mit dem EOPA (https://eopa.opi.net/) Best Business Product Award

ausgezeichnet - ein Beweis für seine Rolle, die Organisation des Alltags einfach

und effektiv zu gestalten.



"Der Trend der intelligenten Selbstorganisation gewinnt zunehmend an Bedeutung",

weiß Liesbet De Soomer, Global Marketing Director bei DYMO. "Der LetraTag 200B

(https://www.youtube.com/watch?v=iRt6d98Asyk) wurde entwickelt, um diese

Entwicklung zu unterstützen. Als mobile, benutzerfreundliche Lösung gestaltet er

das Etikettieren einfach und schnell. Mit diesem Drucker schaffen Anwender

Ordnung im Chaos und erleben Organisation ganz unkompliziert."





Der jährlich verliehene EOPA Best Business Product Award zeichnet Produkte aus,

die sich durch Innovation, Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit

hervorheben. Die Auszeichnung des LetraTag 200B unterstreicht den wachsenden

Bedarf an effizienten, modernen Organisations-Tools in der heutigen

schnelllebigen Welt.



"Wenn Ordnung nicht nur für mehr Durchblick, sondern auch für mehr Freude sorgt,

dann haben wir unser Ziel erreicht", ergänzt De Soomer.



Mit seinem kompakten Design, kabelloser Bluetooth-Konnektivität und

vorgefertigten Druckvorlagen in der LT Connect App ist der LetraTag 200B (https:

//www.dymo.de/beschriftungsger%C3%A4te-u.-etikettendrucker/letratag-beschriftung

sger%C3%A4te/dymo-letratag-200b-bluetooth-beschriftungsger%C3%A4t/SAP_2172855.ht

ml) ein praktischer Helfer - egal, ob für beschriftete Kabel, die

Unterlagenablage oder liebevoll gestaltete Vorratsschränke. Mit durchdachten

Designelementen, einschließlich eines Kassettengehäuses aus bis zu 80 %

recycelten Materialien und einer FSC-zertifizierten Verpackung, spiegelt er das

Engagement von DYMO für eine verantwortungsvolle Produktentwicklung wider.



Der DYMO LetraTag 200B ist online und im Fachhandel erhältlich.



Über Newell Brands:



Newell Brands (NASDAQ: NWL) ist ein führendes globales Konsumgüter-Unternehmen

mit einem starken Portfolio an renommierten Marken, darunter Rubbermaid,

Sharpie®, Graco®, Coleman®, Rubbermaid Commercial Products®, Yankee Candle®,

Paper Mate®, FoodSaver®, Dymo®, EXPO®, Elmer's®, Oster®, NUK®, Spontex® und

Campingaz®. Newell Brands hat es sich zum Ziel gesetzt, den Verbrauchern die

Freude an alltäglichen Momenten zu erhalten. Diese Pressemitteilung und weitere

Informationen über Newell Brands finden Sie unter http://www.newellbrands.com/ .



Kontakt:



DYMO

Liesbet De Soomer - Global Marketing Director

mailto:Liesbet.DESOOMER@newellco.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/170522/6019382

OTS: DYMO Deutschland