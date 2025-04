DYMO® LetraTag 200B wint prestigieuze "BUSINESS PRODUCT OF THE YEAR" award - waarmee de opkomst van slimme organisatietools nog eens wordt benadrukt (FOTO)

Amsterdam (ots) - Het belang van organisatie, productiviteit en efficiëntie

zowel thuis als op kantoor was nog nooit zo groot. Naarmate steeds meer mensen

voor slimme oplossingen kiezen om hun dagelijkse leven te stroomlijnen, speelt

DYMO (https://www.dymo.nl/) ®, een wereldwijde leider op het gebied van

innovatieve labeling, hierin een voortrekkersrol. Als erkenning voor zijn impact

werd de DYMO LetraTag 200B (https://www.dymo.nl/labelmakers-printers/letratag-la

belmakers/dymo-letratag-200b-bluetooth-etikettenprinter/SAP_2172855.html)

onderscheiden met de EOPA (https://eopa.opi.net/) Best Business Product Award,

een bewijs voor zijn rol in een eenvoudige en effectieve organisatie van thuis

en kantoor.



"De trend naar een slimme zelforganisatie zet door," aldus Liesbet De Soomer,

Global Marketing Director bij DYMO. "De LetraTag 200B

(https://www.youtube.com/watch?v=iRt6d98Asyk) werd ontworpen om deze

ontwikkeling te ondersteunen via een mobiele, gebruikersvriendelijke oplossing

die de dagelijkse etikettering makkelijk en comfortabel maakt. Met deze tool

hebben gebruikers een instrument in handen waarmee ze orde in de chaos kunnen

scheppen en hun werkplek georganiseerd houden.





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nasdaq Stock Market Inc! Long 64,27€ 0,93 × 7,39 Zum Produkt Short 84,19€ 0,88 × 7,32 Zum Produkt

De EOPA Best Business Product Award, die jaarlijks worden uitgereikt,

onderscheidt producten die opvallen door hun innovatieve karakter,

functionaliteit en gebruikersvriendelijkheid. De onderscheiding van de LetraTag

200B benadrukt de groeiende behoefte naar efficiënte en moderne organisatietools

in onze snel veranderende wereld.



"Als meer structuur leidt tot meer overzicht en plezier, hebben wij ons doel

bereikt," aldus De Soomer.



Dankzij een draadloze Bluetooth®-verbinding, een compact, draagbaar design, en

intuïtieve sjablonen via de LT Connect-app, is de LetraTag 200B een veelzijdige

tool voor de organisatie van allerlei zaken, van kabels en documenten tot

opbergers en huishoudelijke artikelen. Dankzij doordachte ontwerpelementen,

zoals de buitencassette die voor tot wel 80% is gemaakt van gerecyclede

materialen en een FSC-gecertificeerde verpakking, weerspiegelt dit product

DYMO's inzet voor een verantwoordelijke productontwikkeling.



De DYMO LetraTag 200B is nu online en bij DYMO dealers verkrijgbaar.



Over Newell Brands:



Newell Brands (NASDAQ: NWL) is een wereldwijd toonaangevend bedrijf in

consumentengoederen met een sterk portfolio van bekende merken zoals Rubbermaid,

Sharpie®, Graco®, Coleman®, Rubbermaid Commercial Products®, Yankee Candle®,

Paper Mate®, FoodSaver®, Dymo®, EXPO®, Elmer's®, Oster®, NUK®, Spontex® en

Campingaz®. Newell Brands wil het leven van consumenten makkelijker maken.



Dit persbericht en aanvullende informatie over Newell Brands is beschikbaar op

http://www.newellbrands.com .



Contact:



DYMO

Liesbet De Soomer - Global Marketing Director

mailto:Liesbet.DESOOMER@newellco.com



Extra content: http://presseportal.de/pm/170522/6019385

OTS: DYMO Deutschland