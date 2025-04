Infineon Technologies - Aktie im Rampenlicht - 24.04.2025

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Infineon Technologies in den letzten drei Monaten Verluste von -13,85 % verkraften.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,62 % geändert.

Die europäischen Aktienmärkte haben am Donnerstag nach den Vortagesgewinnen weiter zugelegt. Kursgewinne an den US-Börsen, wo vor allem Technologiewerte gefragt waren, gaben am Nachmittag Auftrieb und hievten den EuroStoxx 50 ins Plus: Der …

Kursgewinne an den US-Börsen haben am Donnerstag auch dem deutschen Aktienmarkt weiteren Auftrieb beschert. Der Leitindex Dax drehte schon bald nach dem Handelsstart an der Wall Street ins Plus. In seiner letzten Börsenstunde des Tages übersprang …

Die internationalen Aktienmärkte zeigen sich heute in bester Laune. Besonders der TecDAX und der S&P 500 glänzen mit starken Zuwächsen, während Infineon Technologies und Hasbro die Topwerte anführen.