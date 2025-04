Ferienimmobilien in Deutschland bleiben begehrt (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Hamburg (ots) -- Premiumstandorte erzielen weiter Spitzenpreise- Traditionelle Bauweisen und moderne Ausstattung liegen im Trend- Ausblick: Stabile bis steigende Preise für 2025 erwartetFerienimmobilien in Deutschland erfreuen sich weiterhin großer Beliebtheit -sowohl zur Eigennutzung als auch als Kapitalanlage. "Nach den Zinsrückgängen desvergangenen Jahres ist die Nachfrage nach Immobilien in DeutschlandsFerienregionen wieder gewachsen, was sich vielerorts in weiterenPreissteigerungen widerspiegelt", erklärt Till-Fabian Zalewski, CEO von Engel &Völkers für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Die hohe Nachfrage trifftvielerorts auf ein knappes Angebot, insbesondere in Premiumlagen wie Sylt, demTegernsee oder an der Ostsee, wo weiterhin Spitzenpreise erzielt werden. Abseitsder bekannten Hotspots überzeugen viele Regionen mit noch moderatenEinstiegspreisen. Besonders gefragt sind energieeffiziente Immobilien, regionaleArchitektur sowie eine moderne Ausstattung - ob Reetdachhaus an der Küste oderChalet in den Alpen. Neben der Eigennutzung ist zudem die Mischnutzung durchVermietung für Käuferinnen und Käufer immer attraktiver, um dieFinanzierungskosten langfristig zu decken. Ein wichtiges Kaufmotiv ist damitweiter die Vermögenssicherung. "In wirtschaftlich dynamischen Zeiten erweisensich Ferienimmobilien als wertbeständige und stabile Investition. Sie stehen fürEmotionen, Lebensqualität und langfristige Sicherheit."Zum zwölften Mal analysiert Engel & Völkers im großen " FerienimmobilienMarktbericht Deutschland 2025(https://www.engelvoelkers.com/de/de/ressourcen/ferienimmobilien) " die Preis-,Trend- und Lageentwicklung der 45 wichtigsten Ferienorte Deutschlands, von denKüsten der Nord- und Ostsee über die größten Seen bis hin zu den Bergregionender Alpen und des Schwarzwaldes.Urlaub im eigenen Land begünstigt InvestitionenDie Nachfrage nach Ferienimmobilien wird weiter durch den anhaltenden heimischenTourismus begünstigt. Die Übernachtungszahlen in Deutschland haben in 2024 mit496 Millionen einen neuen Rekord erreicht und schaffen weiter ein positivesKlima für Ferienwohnungen und -häuser, die häufig eine attraktive Alternative zuHotels darstellen. Den höchsten Anteil gibt es im Kreis Nordfriesland, wo mehrals jede zehnte Wohnung als Ferien- oder Freizeitwohnung genutzt wird. Wie ausdem Marktbericht hervorgeht, steigt der Anteil der Ferienimmobilien in dendeutschen Küsten- und Bergregionen kontinuierlich. "Der Urlaub im eigenen Landerlebt seit 2020 einen anhaltenden Aufschwung, was nicht nur die Nachfrage nachprivaten Rückzugsorten, sondern auch den Vermietungsmarkt beflügelt", erklärt