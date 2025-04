PepsiCo - Aktie im Rampenlicht - 24.04.2025

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von PepsiCo mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -11,89 % hinnehmen.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +2,38 % geändert.

Nach der jüngsten Erholung haben am Donnerstag in den USA die wichtigsten Indizes weiter zugelegt. Zinssenkungshoffnungen spielten wieder eine Rolle am Markt, genährt von Aussagen von Vertretern der US-Notenbank Fed. So sagte Fed-Direktor …

Verbraucher können bald wieder Produkte des Softdrink- und Snackherstellers Pepsico bei Edeka und Netto kaufen. "Wir haben nach langen Gesprächen eine sehr erfolgreiche Vereinbarung mit Pepsi (...) erzielen können", teilte ein Sprecher des …

Nach der jüngsten Erholung haben am Donnerstag in den USA vor allem Technologiewerte weiter zugelegt. Quartalsberichte standen im Blick. Am Vortag waren die US-Indizes klar höher aus dem Handel gegangen, hatten aber einen Teil ihrer Gewinne …