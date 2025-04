Aktienmärkte: Die Hoffnung, dass die Fed den Trump-Schaden repariert!

Die Aktienmärkte in den USA steigen nach Aussagen der US-Notenbank Fed, wonach die Notenbank bereit sein könnte, im Juni die Zinsen zu senken, wenn der Schaden durch den Handelskrieg von Trump zu steigender Arbeitslosigkeit führen sollte. Man könnte sagen: nachdem der Trump-Put für die Aktienmärkte nicht funktioniert, hofft man nun auf die Fed. Aber kann die US-Notenbank mit einer Zinssenkung wirklich helfen? Unwahrscheinlich. Aus zwei Gründen: erstens steigen durch den Handelskrieg die Preise für Güter, nachdem der Handel mit China weitgehend zum Erliegen gekommen ist. Zweitens fließen durch den Handelskrieg weniger Dollars ins Ausland - und für die USA bedeutet das: mehr Dollars treffen auf weniger Güter. Ergo: die Inflation steigt an - bis zu dem Zeitpunkt, indem die Nachfrage kollabiert aufgrund der zu hohen Preise. Aber in diese Situation die Zinsen zu senken, werden die Anleihemärkte mit steigenden Kapitalmarkt-Zinsen quittieren..

Hinweise aus Video: