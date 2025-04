US-Sondergesandter Witkoff wieder bei Atomgesprächen dabei

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der US-Sondergesandte Steve Witkoff will auch an der nächsten Runde der Atomverhandlungen mit dem Iran teilnehmen. Witkoff werde zu dem geplanten Treffen der Chefunterhändler im Oman reisen, erklärte die Sprecherin des US-Außenministeriums, Tammy Bruce. Die technischen Verhandlungen würden vom Direktor für politische Planung, Michael Anton, angeführt.

Nach der zweiten Verhandlungsrunde in Rom vergangenes Wochenende hatten sich beide Seiten auf eine Fortsetzung der Gespräche geeinigt. Verhandlungen auf technischer Ebene fanden am Mittwoch in der omanischen Hauptstadt Maskat statt. Die Chefunterhändler wollen sich am Samstag zum dritten Mal treffen.