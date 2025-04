JPMORGAN stuft VINCI auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vinci auf "Overweight" mit einem Kursziel von 143 Euro belassen. Der Infrastrukturkonzern habe ein solides erstes Quartal hinter sich und beim Umsatz ihre Schätzung leicht übertroffen, schrieb Analystin Elodie Rall in einer ersten Reaktion am Donnerstag./ajx/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2025 / 21:13 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2025 / 21:13 / BST





