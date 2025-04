Chery strebt mit der Vorstellung des geländegängigen Modells HIMLA auf der Shanghai Auto Show einen Absatz von einer Million Fahrzeugen in zwei Jahren an

SHANGHAI, 25. April 2025 /PRNewswire/ -- Am 23. April, dem Eröffnungstag der Shanghai Auto Show, stellte Chery seine neue globale Strategie unter dem Motto „Navigating the Future" vor und verkündete sein Ziel, innerhalb von zwei Jahren einen weltweiten Jahresabsatz von einer Million Fahrzeugen zu erreichen. Außerdem stellte die Marke ihre allererste Pickup-Serie vor. Chery genießt heute bereits breite Anerkennung bei fast 3.000 Händlern, renommierten nationalen und internationalen Medien sowie Markennutzern in 97 Ländern weltweit. Getreu seinen Grundwerten „Sicherheit und Familienorientierung" engagiert sich Chery für die Förderung einer breiten Akzeptanz der Hybridtechnologie und den Ausbau seiner lokalen Aktivitäten, um weltweit die erste Wahl für Familien zu werden. Durch technologische Innovationen und die Erweiterung der Produktpalette will Chery sich zu einem „globalen Technologieführer" entwickeln.

Im Jahr 2024 erzielte Chery einen weltweiten Absatz von 640.000 Einheiten, wobei sich der TIGGO7 als meistverkaufter SUV der A-Klasse etablierte. Auch auf dem europäischen Markt hat die Marke erfolgreich Fuß gefasst. Mit einem globalen Forschungs- und Entwicklungsnetzwerk, das acht Forschungszentren, zehn Produktionsstätten und regionale Komponenten-Hubs umfasst, wird Chery seiner Philosophie „In somewhere, For somewhere" gerecht, indem es Lösungen auf lokale Märkte zuschneidet und seine Globalisierungsstrategie festigt.

Chery expandiert in neue Segmente und stellte auf der Shanghai Auto Show seine brandneue Pickup-Reihe HIMLA vor. Die vom Himalaya inspirierte Serie wurde für den Einsatz in jedem Gelände und für vielfältige Einsatzzwecke entwickelt und umfasst Benzin-, Diesel- und alternative Antriebe, die die Pickup-Kategorie in Richtung Premium und Passagierorientierung transformieren. Mit diesem Schritt diversifiziert Chery sein globales Produktportfolio weiter.

Chery präsentierte außerdem seine Fortschritte im Bereich der KI anhand von Exponaten wie dem AiMOGA-Roboter und einem Roboterhund und gab damit einen Einblick in seine Vision für die Zukunft der Mobilität. Mit seiner familienorientierten Positionierung, globalen Forschungs- und Entwicklungskapazitäten und einer diversifizierten Produktstrategie verfolgt Chery einen klaren Weg in die Zukunft. Diese strategische Markteinführung könnte einen entscheidenden Moment im Bestreben des Unternehmens darstellen, sich unter den weltweit führenden Automobilherstellern zu positionieren.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2672213/image.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/chery-strebt-mit-der-vorstellung-des-gelandegangigen-modells-himla-auf-der-shanghai-auto-show-einen-absatz-von-einer-million-fahrzeugen-in-zwei-jahren-an-302437928.html