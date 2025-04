NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Trumps Ukraine-Vorschlag:

"Wird umgesetzt, was dieser Entwurf vorsieht, wäre das ein Desaster für die internationale Ordnung, fürs Völkerrecht, für viele kleinere Staaten, für Europa. Und ein Freudenfest für alle Diktatoren dieser Welt: eine Einladung an Putin, weiterzumachen. Und an andere, ähnlich zu handeln."