OELDE (dpa-AFX) - "Die Glocke" zu Wirtschaftspolitik:

"Nach zwei Jahren Rückschritt jetzt also Stillstand. 0,0 Prozent - Europas wichtigste Volkswirtschaft hat das Wachstum eingestellt. Nicht wenige Ökonomen werten das düstere Szenario als Beleg einer gescheiterten Wirtschaftspolitik unter dem oft gescholtenen Robert Habeck. Auch führende Unionspolitiker sprachen dem scheidenden Minister samt seinen Staatssekretären, Beratern und Referenten häufig die Kompetenz ab. Jetzt ist es an dem Nachfolger aus den Reihen der Christdemokraten, durch beherzte, weitsichtige Entscheidungen schleunigst das Vertrauen der Wirtschaft in die Handlungsfähigkeit des Staates zurückzuerlangen."/yyzz/DP/he