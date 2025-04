Aktionäre gehen mit Bayer auf Hauptversammlung hart ins Gericht

badboyhomer002 schrieb 22.04.25, 15:12

Ich denke nach wie vor, dass Bayer nur für die HV am Freitag relativ oben gehalten wird.

Wenn man bei 21 € von oben reden kann. Aber zumindest zur HV nicht unter 20 €. Sollte die KE durchgehen, wirds eh dunkel. Denn wenn man

um 35 % verwässern will, wo soll dann der Kurs stehen ? Nach oben gehts da nicht. Zumal ja der AR , CEO und Co nur mini Beteiligungen an Bayer halten. Daher

wird für die eine KE zu 12-15 € Wurscht sein. Und kommt nicht damit, dass die KE nur im Notfall gezogen wird. Geht die durch bei HV kommt sie zu 100 %. Das kennen wir ja von Bayer bereits. Leider.