Siemens wieder bei 200 EUR

Der Druck an den Aktienmärkten auf der Oberseite ist seit dem kleinen Crash aus Anfang dieses Monats sichtlich gewachsen, mittelfristig befindet sich die Siemens-Aktie seit Sommer 2022 immer noch in einem intakten Aufwärtstrend und konnte zuletzt wieder die 200-Tage-Linie bei 193,86 Euro zurückerobern. Aktuell kämpft der Wert zwar noch mit seinen Vorgängerhochs aus Anfang April, dürfte angesichts der steigenden Kauflaune der Investoren jedoch keine Probleme mit einem nachhaltigen Sprung darüber bekommen. In der Folge würden sich weitere Aufwärtschancen an 205,05 Euro und damit den EMA 50 sowie darüber das 61,8 % Fibonacci-Retracement bei 212,85 Euro ergeben und können über entsprechende Long-Positionen abgedeckt werden. Ein passender Schein wird gleich im Anschluss vorgestellt. Es sei aber darauf hingewiesen, dass die Siemens-Aktie seit Anfang März noch immer in einem intakten Abwärtstrend steckt, der allerdings untergeordneter Natur ist. Sollte es dennoch unerwartet zu Abschlägen in dem Papier von unter 187,36 Euro kommen, müsste noch einmal der Support um 181,00 Euro als Unterstützung einspringen. Aber erst unterhalb dieses Niveaus dürften die Chancen auf einen Test der Jahrestiefs bei 162,38 Euro sichtlich zunehmen und sich tendenziell für ein Short-Engagement anbieten.

Trading-Strategie: