Wells Fargo mit 123-Korrektur

Der kleine Kurseinbruch aus Anfang dieses Monats führte geradewegs auf einen vorherigen Abwärtstrend bestehend seit 2018 talwärts, aber bereits knapp davor und an dem Niveau von 58,42 US-Dollar gelangen eine Kehrtwende und ein Anstieg in den Bereich von rund 70,00 US-Dollar. Zeitgleich testet der Wert nun seinen seit Anfang dieses Jahres bestehenden Abwärtstrend, ein Durchbruch darüber dürfte der Aktie wieder vermehrt Kapitalzuflüsse verschaffen und einen Gipfelsturm ermöglichen. Ein solches Szenario ginge mit ersten Kursgewinnen an 75,38 und darüber schließlich 81,50 US-Dollar einher und würde sich hervorragend für ein kurzzeitiges Long-Engagement anbieten. Ein passender Schein für die Lang-Variante wird gleich im Anschluss vorgestellt. Solange jedoch noch kein erfolgreicher Durchbruch zu verzeichnen ist, sind etwaige Rücksetzer zurück auf den 50-Wochen-Durchschnitt bei 65,88 US-Dollar möglich. Kritisch für Wells Fargo dürfte es dagegen erst unterhalb von 62,40 US-Dollar werden, eine derartige Entwicklung wäre nämlich mit unmittelbaren Rücksetzern zurück auf die Jahrestiefs bei 58,42 US-Dollar verbunden.

Trading-Strategie: