DAX weiter im Aufwind

Durch den Kursanstieg aus der Wochenmitte über die Hürde von 21.513 Punkten sowie zeitgleich den 50-Tage-Durchschnitt (blaue Linie) hat sich der deutsche Leitindex DAX Aufwärtspotenzial an 22.320 Punkte erarbeitet und ist dem im Donnerstagshandel ein Stück weit näher gerückt. Zeitgleich gelang es auch, das Niveau von rund 22.000 Punkten zurückzuerobern. Noch ist der Index an dem Ziel aber nicht angelangt, dies wird jedoch für die kommenden Stunden noch favorisiert. Auf der Unterseite klafft zwar noch eine nicht unerhebliche Kurslücke zwischen 21.296 und 21.722 Punkten, der EMA 50 hat aber den gestrigen Ausverkauf an entsprechender Stelle stoppen können. Zwar werden solche Lücken häufig zeitnah geschlossen, aktuell ist das Aufwärtsmomentum jedoch als zu groß zu bewerten. Größere Schwächeanfälle für das Leitbarometer werden erst unterhalb von 20.956 Punkten erwartet, in der Folge müsste noch einmal der 200-Tage-Durchschnitt bei 20.406 Punkten als Support einspringen. Für ein solches Szenario fehlen derzeit aber die entsprechenden Topping-Muster.

Aktuelle Lage