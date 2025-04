enua Pharma GmbH / Kölner Cannabis-Unternehmen auf Expansionskurs: enua ...

enua Pharma mit starkem Jahresstart 2025: Allein im Monat März vertrieb das Scale-up 1,5 Tonnen Medizinal-Cannabis und konnte 6,2 Millionen Euro Umsatz erzielen. Mit diesen Zahlen etabliert sich das 2018 gegründete Unternehmen als einer der drei größten Anbieter der deutschen Medizinal-Cannabis-Branche. Zudem erweitern mit Jan Gerlach als Chief Operations Officer und Marius Tippkötter als Chief Growth Officer zwei Experten das Management von enua. Mit der neuen Eigenmarke slouu erschließt enua eine neue Zielgruppe und baut sein Produktportfolio weiter aus.



Die enua Pharma GmbHsetzt seinen Wachstumskurs konsequent fort: Dank der Rekorde bei verkauften Mengen und Umsatz reiht sich das Unternehmen unter die Top 3 der deutschen Medizinal-Cannabis-Hersteller ein. CEO Albert Schwarzmeier zeigt sich stolz auf den erreichten Meilenstein: "Wir haben uns ambitionierte Ziele gesetzt - und dass wir im März 1,5 Tonnen Cannabis verkaufen und 6,2 Millionen Euro Umsatz erzielen konnten, ist ein Beleg für die Attraktivität des Strain-Portfolios aus Patientenperspektive, die starke Arbeit unseres Teams und das Vertrauen unserer Partner. Wir wachsen durch unseren konsequenten Fokus auf BI, Warenfluss und Vertrieb deutlich schneller und profitabler als wir erwartet haben und haben nun über 10% Marktanteil in Deutschland erreicht - genau das treibt uns an."



Für weiteres Wachstum: enua erweitert das C-Level Management

Zur Unterstützung auf höchster Unternehmensebene wurden zwei neue C-Level-Positionen geschaffen: Die neu besetzte Rolle des Chief Operations Officer (COO) übernimmt Jan Gerlach, der zuvor unter anderem bei OC&C Strategy Consultants, flaschenpost und peakwork als Geschäftsführer tätig war. Er verantwortet die Bereiche Supply Chain, Quality Management, Finanzen sowie HR. Chief Growth Officer (CGO) ist seit Februar Marius Tippkötter, der sich um die Expansion in den UK- sowie den polnischen Markt, den Aufbau einer B2C-Plattform sowie telemedizinische Anwendungen kümmert. In den letzten Jahren wirkte er bereits bei globalen Playern wie Westwing oder A.P. Moller -Maersk mit.

Schwarzmeier ist überzeugt: "Für nachhaltiges Wachstum brauchen wir zwei Dinge: Vision und Exzellenz in der Umsetzung. Mit Marius und Jan haben wir genau das gefunden. Jan bringt Struktur, Tiefe und jahrzehntelange Erfahrung in komplexen Organisationen mit. Gemeinsam machen sie unser Führungsteam noch stärker. Marius denkt groß, kennt digitale Plattformmodelle und weiß, wie wir neue Märkte aufbauen werden."



Neue Marke: slouu ermöglicht noch mehr Patienten eine Cannabis-Therapie

Mit slouu bringt enua eine neue Eigenmarke in den Markt, die Patienten einen preislich attraktiven Zugang zu Medizinal-Cannabis ermöglicht. Die Marke richtet sich an ein jüngeres, breiteres Publikum und ergänzt das bestehende Sortiment im unteren Preissegment. slouu steht für "slow", im Sinne von bewusster Entschleunigung sowie einem modernen, freundlichen Markenauftritt. Die Positionierung im Budget-Bereich soll einer möglichst breiten Patientengruppe den Zugang zu einer Cannabistherapie ermöglichen - ohne Kompromisse bei Qualität und Sicherheit.



" Mit slouu machen wir unser Versprechen wahr, medizinisches Cannabis für alle, die einen Bedarf haben, zu machen. Die Marke ist bewusst anders - jung, selbstbewusst, sympathisch - und zugleich eine klare Einladung an alle Patienten, die Wert auf ein hervorragendes Preisleistungsverhältnis legen. slouu ist unser Beitrag zu mehr Versorgungsgerechtigkeit ," so Schwarzmeier abschließend.



Über enua:



Die enua Pharma GmbH, gegründet 2018 mit Hauptsitz in Köln, ist der am schnellsten wachsende, unabhängige Anbieter für Medizinal-Cannabis in Deutschland. enua legt großen Wert auf zufriedene Patienten und höchste Produktions- und Qualitätsstandards. Die Cannabis-Sorten und Kreuzungen werden von enua selbst ausgewählt und entwickelt, während der Anbau durch Partner in Kanada erfolgt. Der Vertrieb erfolgt über mehr als 1.050 Partner-Apotheken bundesweit. enua hat ein Team von 45 Mitarbeitern, ist profitabel und hat 2024 ein Umsatzniveau von 50 Millionen Euro erreicht.



