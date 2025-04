DAX hängt Wall Street weiter ab – Politische Börsen haben diesmal längere Beine

Als Trump die 90-tägige Pause reziproker Zölle verkündete, sprangen die Indizes in Frankfurt und New York nach oben. Stand jetzt notiert der DAX über dem damals erreichten Hoch, die US-Indizes aber noch darunter, wenn auch nur knapp. Die Nebenwerte im Russell 2000 liegen schon darüber. Sie werden aktuell gegenüber den globalisierten Unternehmen in den großen Indizes bevorzugt. Anleger setzen auf ein besseres Geschäft der Firmen, die stärker vom Binnenmarkt abhängig sind.

Damit stellt sich aber auch unweigerlich die Frage, ob die Anleger mit ihrer Favoritenwahl beim Wiedereinstieg nach dem Ausverkauf richtig liegen. Entweder weist der Ausbruch im DAX der Wall Street den Weg oder in den kommenden Tagen setzt sich die Zurückhaltung in New York auch wieder in Frankfurt durch und beendet die dynamische Erholung aus dieser Handelswoche.