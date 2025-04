BARCLAYS stuft Jungheinrich AG auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Jungheinrich von 45 auf 41 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. In einer "Zölle 3.0"-Welt seien die Unternehmensgewinne fernab von "liberalisiert", schrieb Analyst Vladimir Sergievskiy in seiner am Freitag vorliegenden Neubewertung der europäischen Investitionsgüterbranche. Zuerst spürten die Frühzykliker den Schmerz, wobei anders als in früheren Abschwüngen eine V-förmige Erholung unwahrscheinlich sei. Der Auftragsbestand schirme die Spätzykliker zunächst noch ab. Die Auftragslage werde aber kippen angesichts verschobener Investitionen. Sergievskiy kappte seine Ergebnisschätzungen bis 2026 im Schnitt um 7 Prozent./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2025 / 16:36 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2025 / 16:40 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Jungheinrich Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,71 % und einem Kurs von 31,18EUR auf Tradegate (25. April 2025, 08:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Vladimir Sergievskiy

Analysiertes Unternehmen: Jungheinrich AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 41

Kursziel alt: 45

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m