BERENBERG stuft Flatexdegiro auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Flatexdegiro von 24 auf 26 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die tags zuvor veröffentlichten Eckdaten seien erheblich besser als von ihm erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Christoph Greulich in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Online-Broker sei mit einem Rekordquartal ins Jahr gestartet. Der Experte erhöhte seine Prognosen für die Jahre 2025 bis 2027./edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 25.04.2025 / 05:03 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,09 % und einem Kurs von 21,42EUR auf Tradegate (25. April 2025, 08:23 Uhr) gehandelt.