Knickt China ein? Peking will Zölle auf einige US-Produkte überraschend aussetzen! US-Futures grün China will offenbar einige US-Produkte von den 125 Prozent Importzöllen ausnehmen. Grund sind offenbar wirtschaftliche Belastungen für sensible chinesische Schlüsselindustrien. US-Futures steigen.