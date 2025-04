Gold gibt nach

Der Goldpreis verbessert sich im gestrigen New Yorker Handel von 3.336 auf 3.349 $/oz. Heute Morgen gibt der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong nach und notiert aktuell bei 3.292 $/oz um 40 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die nordamerikanischen Goldminenaktien entwickeln sich stabil. Der australische Markt bleibt geschlossen.

Bei einem Terroranschlag werden im indischen Kaschmir 26 Menschen getötet. Indien weist daraufhin alle pakistanischen Bürger aus. Außerdem wird die Grenze geschlossen und der Handel zwischen Indien und Pakistan eingestellt.

Kommentar: Mit dem drohenden Scheitern der Eskalation im Ukraine-Krieg, liegt der Aufbruch eines neuen Konflikts in der Logik.

Vgl. Vortrag vom November 2022: „Da die Menschen die Begründung einer mehr oder weniger weltweiten Währungsreform mit massiver Verarmung großer Teile der Weltbevölkerung mit einem lokalen Krieg in der Ukraine nicht akzeptieren werden, sind weitere Kriegsausbrüche an den Sollbruchstellen Nordkorea/Südkorea, Indien/Pakistan, Taiwan/China, dem Iran und den Anrainerstaaten der Ukraine zu befürchten“, Quelle: https://www.stabilitas-fonds.de/images/vortraege/Vortrag_Muenchen_2022.pdf.



Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem stabilen Dollar nach (aktueller Preis 93.473 Euro/kg, Vortag 94.508 Euro/kg). Nach der Ankündigung der Zentralbanken, die Geldpolitik wieder zu lockern und der Entscheidung am 18.03.25, Deutschland mit etwa 1.700 Mrd Euro zusätzlich zu verschulden, haben wir unser Goldpreisziel auf 2.800 bis 3.000 $/oz angehoben. Die Goldkäufe der BRICS-Staaten und mutmaßlich der US-Behörden überlagern derzeit unser Goldpreisziel, sind aber nicht zu kalkulieren. Wir werden diese Zentralbankkäufe erst in unserem Goldpreisziel berücksichtigen, wenn es sich bestätigt, dass sie nachhaltig sind. Wir empfehlen im aktuellen geldpolitischen und politischen Umfeld voll in Gold, Silber, Platin und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.



Silber gibt leicht nach (aktueller Preis 33,32 $/oz, Vortag 33,42 $/oz). Platin verliert (aktueller Preis 963 $/oz, Vortag 978 $/oz). Palladium gibt nach (aktueller Preis 922 $/oz, Vortag 928 $/oz). Die Basismetalle können etwa 1,5 % zulegen. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 66,75 $/barrel, Vortag 66,56 $/barrel).