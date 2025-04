Endlich: Nordex lässt Anlegerherzen höher schlagen!

Am Freitagmorgen hat das Unternehmen seine Zahlen zum ersten Quartal präsentiert. Gegenüber dem Vorjahr ging der Umsatz zwar leicht zurück, dafür aber konnte die Ertragsspanne gesteigert werden. Das ist genau, worauf Investoren gewartet haben, dementsprechend wird die Aktie vor dem Wochenende mit weiteren Aufschlägen gehandelt – die Details im Einzelnen.

Jahrelang war eine schwache Profitabilität der größte Klotz am Bein der Nordex-Aktie . Trotz starker Auftragseingänge und stetig wachsenden Umsätzen handelte das Papier lange in einer breiten Seitwärtsrange. Doch inzwischen herrscht Bewegung: Die von vielen Anlegerinnen und Anlegern erhoffte Margenverbesserung zeichnet sich immer deutlicher ab.

Trotz rückläufiger Erlöse höherer Ertrag

Gegenüber dem Vorjahresquartal sanken die Erlöse um 8,8 Prozent von 1,57 auf 1,44 Milliarden Euro. Das Unternehmen führt den Rückgang in seiner Pressemitteilung auf "einen niedrigen Installationsstand und zeitliche Verschiebungen im Fertigungsplan" zurück.

Nichtsdestotrotz konnte das Betriebsergebnis gesteigert werden. Das EBITDA kletterte um beachtliche 52,6 Prozent auf 80 Millionen Euro. Im Jahr zuvor hatte der operative Ertrag trotz höherer Erlöse bei nur 52 Millionen Euro gelegen. Diese Entwicklung ist auf eine um 220 Basispunkte gesteigerte EBITDA-Marge zurückzuführen, die in den abgelaufenen drei Monaten bei 5,5 Prozent lag.

Damit gelang Nordex auch nach allen Abzügen ein positiver Geschäftsabschluss. Nach einem Nettoverlust in Höhe von 13 Millionen Euro vor 12 Monaten konnte nun ein Überschuss von 8 Millionen Euro erwirtschaftet werden. Daraus wurde ein freier Cashflow von 4 Millionen Euro erzielt.

Management zufrieden, starker Auftragseingang

CEO José Luis Blanco kommentierte das Ergebnis mit den Worten: "Im Jahr 2025 haben wir die starke Leistung des letzten Jahres fortgesetzt. Insgesamt hat das erste Quartal mit einem starken Auftragseingang und einer weiteren Steigerung unserer Profitabilität unsere Erwartungen erfüllt."

Auch der Auftragseingang entwickelte sich vielversprechend. Nach 2.086 Megawatt im ersten Quartal 2024 verzeichnete Nordex nun Buchungen über 2.182 Megawatt, was einem Auftragswert von 1,9 Milliarden Euro entspricht. Insgesamt kletterte der Backlog dadurch auf 13,5 Milliarden Euro. Vor allem im Service-Segment verzeichneten die Rostocker einen starken Anstieg.

Aktie legt zu, bestätigt bisherige Gewinne

Seine Jahresprognose hat das Unternehmen bekräftigt. Das genügten Anlegerinnen und Anlegern, um bei der Aktie zuzugreifen. Das Papier liegt am Freitagvormittag rund 2,5 Prozent im Plus – und belegt damit den Spitzenplatz im Technologieindex TecDAX.

Seit dem Jahreswechsel haben sich die Anteile um 42 Prozent verteuert. Damit muss sich Nordex im TecDAX nur Rüstungswert Hensoldt geschlagen geben. Der starke Kursanstieg hat Folgen auch für das langfristige Chartbild, das sich stark verbessert hat: Wenn es dem Unternehmen gelingt, seine Profitabilität über das am Freitag gezeigte Niveau weiter zu stärken, könnte die Aktie vor einem neuen Bullenmarkt stehen.

Fazit: Genau das, worauf Investoren lange gewartet haben

Windkraftanlagenhersteller Nordex konnte am Freitag trotz eines Umsatzrückgangs mit einer stark verbesserten Profitabilität und einem positiven Geschäftsabschluss überzeugen. Das ist genau die Entwicklung, auf die Investoren jahrelang gewartet haben.

Zwar fällt die tagesaktuelle Kursreaktion überschaubar aus, das geht angesichts der in diesem Jahr bereits beachtlichen Performance aber in Ordnung, die durch weitere Zugewinne bestätigt wird. Mit einem für 2025 veranschlagten KGV von 23,3 geht das aktuelle Kursniveau in Ordnung – auch weil für 2026 schon nur noch das 16-fache der erwarteten Gewinne veranschlagt ist.

Die Aktie ist angesichts der sich verbessernden Ertragslage und des zu erwartenden Rückenwindes aus der Politik nach Rücksetzern ein klarer Kauf!

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,13 % und einem Kurs von 15,83EUR auf Tradegate (25. April 2025, 10:47 Uhr) gehandelt.