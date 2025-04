US-Notenbanker befürchten Anstieg der Arbeitslosigkeit wegen Trumps Zollpolitik

WASHINGTON (dpa-AFX) - Mitglieder der US-Notenbank Fed blicken besorgt auf mögliche Folgen der aggressiven US-Zollpolitik für den Arbeitsmarkt. "Es würde mich nicht überraschen, wenn es künftig zu mehr Entlassungen und einem Anstieg der Arbeitslosenquote kommen würde", sagte Notenbankdirektor Christopher Waller am Donnerstagabend in einem Interview von "Bloomberg TV". Dies wäre insbesondere dann zu erwarten, wenn hohe Zölle eingeführt würden, warnte der Notenbanker. Im Fall einer höheren Arbeitslosigkeit will Waller auch sinkende Zinsen nicht ausschließen. Dann "ist es wichtig, dass wir eingreifen", sagte er.

Die Fed hatte den Leitzins zuletzt im März unverändert in der Spanne zwischen 4,25 Prozent und 4,50 Prozent belassen. Die nächste Zinsentscheidung steht im Mai auf dem Programm. Zuletzt hatte US-Präsident Donald Trump harsche Kritik an US-Notenbankchef Jerome Powell geäußert und vehement eine Zinssenkung gefordert, auch wenn die aktuelle Inflationsrate noch leicht über dem von der Notenbank anvisierten Ziel von 2 Prozent liegt.