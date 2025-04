NurExone präsentiert auf der ISEV 2025 einen Durchbruch bei der Regeneration von Gesichtsnerven

TORONTO und HAIFA, Israel, 24. April 2025 – NurExone Biologic Inc. (TSXV: NRX) (OTCQB: NRXBF) (FSE: J90) („NurExone“ oder das „Unternehmen“), ein biotechnologisches Unternehmen im präklinischen Stadium, das Pionierarbeit bei exosomenbasierten Therapien für Verletzungen des zentralen Nervensystems leistet, präsentiert neue Daten auf dem 2025 International Society for Extracellular Vesicles (ISEV) Annual Meeting, das vom 24. bis 27. April in Wien stattfindet.

Die ISEV-Präsentation stellt die Regeneration des Fazialisnervs vor und markiert damit die dritte therapeutische Indikation des Unternehmens neben den laufenden Programmen für Rückenmarksverletzungen und die Regeneration des Sehnervs. In einem präklinischen Modell der Fazialisnervenverletzung zeigte der führende Kandidat von NurExone, ExoPTEN, eine signifikante funktionelle Erholung und Regeneration. Diese Erkenntnisse eröffnen erstmals einen neuen potenziellen therapeutischen Ansatz für periphere Nervenverletzungen wie die Bell-Lähmung, das Ramsay-Hunt-Syndrom (Herpes Zoster Oticus) und andere Infektionen, die den Fazialisnerv schädigen. Etwa 30 % der von diesen Erkrankungen betroffenen Patienten erleiden langfristige funktionelle Beeinträchtigungen, darunter Gesichtssymmetriestörungen, Synkinesien, chronisches Tränen und Schwierigkeiten beim Essen oder Sprechen1 . Diese neue Indikation könnte es NurExone ermöglichen, einen dritten adressierbaren Multi-Milliarden-Dollar-Markt 2 zu erschließen.

Die Studie, die in Zusammenarbeit mit dem Levenberg-Labor am Israel Institute of Technology unter der Leitung von Ayelet Lotan, MD-PhD-Kandidatin, durchgeführt wurde, wird auf der ISEV vorgestellt. Die teilweise von NurExone unterstützte präklinische Studie wurde unabhängig in einem akademischen Umfeld durchgeführt und bietet potenzielle Bestätigung für die PTEN-Downregulation als Strategie zur Förderung des Axonwachstums und der Regeneration des Fazialisnervs.

Prof. Shulamit Levenberg, PhD, Mitbegründerin von NurExone und Direktorin des Technion Center for 3D Bioprinting, ergänzte: „Es freut mich sehr, dass aus unserer frühen Pionierarbeit an ExoPTEN mit der Fazialisnervenregeneration eine weitere Indikation hervorgeht. Es ist sehr befriedigend zu sehen, wie sich diese Wissenschaft von der akademischen Entdeckung zu einer Medikamentenpipeline mit echtem klinischen Potenzial entwickelt.“

ExoPTEN wird auch in einer Posterpräsentation von Dr. Isabelle Solomon und Dr. Sharon Baumgarten-Soueid mit dem Titel „Exosome platform: ExoPTEN as a breakthrough therapy for acute spinal cord injury, nerve regeneration and beyond“ vorgestellt. In zwei validierten Modellen für Rückenmarksverletzungen verbesserte ExoPTEN motorische, sensorische und strukturelle Ergebnisse. Das Unternehmen bereitet die Einreichung eines Antrags auf Genehmigung eines Prüfpräparats (Investigational New Drug, IND) für ExoPTEN in der Indikation akute Rückenmarksverletzung vor.

„Wir haben bereits drei Indikationen gezeigt, die mit demselben ExoPTEN-Medikament adressiert werden können. Dies belegt seine therapeutische Breite“, sagte Dr. Tali Kizhner, Leiterin der Forschung und Entwicklung bei NurExone. Sie fügte hinzu: „Ein einziger Herstellungsprozess für mehrere hochwertige Indikationen verbessert das wirtschaftliche Modell erheblich und positioniert uns, um einen skalierbaren Einfluss auf das Feld der Nervenregeneration zu erzielen.“

Die ExoTherapy-Plattform von NurExone ermöglicht eine präzise, minimal-invasive Verabreichung von Therapien an verletztes Gewebe unter Verwendung von Exosomen als fortschrittliches Trägersystem. Mit einer wachsenden Zahl präklinischer Daten und einem in Vorbereitung befindlichen IND-Antrag für akute Rückenmarksverletzungen schreitet das Unternehmen auf dem Weg zur klinischen Umsetzung in mehreren hochrelevanten Indikationen voran.

Die aktuellen Ergebnisse sind Teil eines erteilten US-Patents, das dem Technion gehört und für das das Unternehmen eine weltweite exklusive Lizenz hält. Dieses Patent wurde auch in mehreren anderen Ländern erteilt, darunter Japan, Russland und Israel, mit weiteren laufenden Anträgen weltweit. Das Patent ermöglicht es dem Unternehmen, die Technologie für verschiedene Indikationen im Zusammenhang mit Nervenverletzungen durchzusetzen und anzuwenden.

Über NurExone

NurExone Biologic Inc. ist ein an der TSX Venture Exchange („TSXV“), OTCQB und Frankfurt notiertes Biotech-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung regenerativer, exosomenbasierter Therapien für Verletzungen des zentralen Nervensystems konzentriert. Das führende Produkt ExoPTEN hat starke präklinische Daten gezeigt, die das klinische Potenzial bei der Behandlung akuter Rückenmarks- und Sehnervenverletzungen belegen – beides Multi-Milliarden-Dollar-Märkte i. Regulatorische Meilensteine, einschließlich der Erlangung des Orphan-Drug-Status, erleichtern den Weg zu klinischen Studien in den USA und Europa. Kommerziell wird erwartet, dass das Unternehmen Lösungen für Unternehmen anbietet, die an hochwertigen Exosomen und minimal-invasiven, zielgerichteten Verabreichungssystemen für andere Indikationen interessiert sind. NurExone hat Exo-Top Inc., eine US-Tochtergesellschaft, gegründet, um die nordamerikanischen Aktivitäten und die Wachstumsstrategie zu verankern.

Weitere Informationen und ein kurzes Interview finden Sie unter Who is NurExone? , besuchen Sie www.nurexone.com oder folgen Sie NurExone auf LinkedIn, Twitter, Facebook oder YouTube.

