Börsenstart Europa - 25.04. - OMX Stockholm 30 stark +0,89 %

Der TecDAX steht aktuell (09:59:49) bei 3.579,46 PKT und fällt um -0,29 %.

Top-Werte: Nordex +2,43 %, SUESS MicroTec +1,77 %, Jenoptik +1,50 %

Flop-Werte: CANCOM SE -1,49 %, Deutsche Telekom -1,41 %, Bechtle -1,25 %

Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.149,05 PKT und steigt um +0,10 %.

Top-Werte: SAFRAN +4,07 %, Compagnie de Saint-Gobain +2,74 %, Airbus +2,40 %

Flop-Werte: Deutsche Telekom -1,41 %, L'Oreal -1,39 %, Pernod Ricard -1,37 %

Der ATX steht bei 4.032,57 PKT und gewinnt bisher +0,61 %.

Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +1,68 %, DO & CO +1,09 %, Immofinanz +0,64 %

Flop-Werte: OMV -1,66 %, Verbund Akt.(A) -0,82 %, Oesterreichische Post -0,66 %

Der SMI bewegt sich bei 11.964,78 PKT und fällt um -0,13 %.

Top-Werte: Holcim +0,86 %, Logitech International +0,86 %, ABB +0,71 %

Flop-Werte: Kuehne + Nagel International -1,62 %, Roche Holding -1,53 %, Nestle -1,17 %

Der CAC 40 bewegt sich bei 7.572,09 PKT und steigt um +0,16 %.

Top-Werte: SAFRAN +4,07 %, Accor +3,58 %, Compagnie de Saint-Gobain +2,74 %

Flop-Werte: ENGIE -6,36 %, Capgemini -3,20 %, Thales -1,72 %

Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (09:59:36) bei 2.412,38 PKT und steigt um +0,89 %.

Top-Werte: Assa Abloy Registered (B) +1,21 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) +0,74 %, ABB +0,71 %

Flop-Werte: Svenska Cellulosa SCA (B) -3,01 %, Telia Company -1,26 %, SKF (B) -0,79 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 4.237,00 PKT und steigt um +0,67 %.

Top-Werte: Athens Water Supply and Sewerage Company +1,88 %, Hellenic Telecommunications Organizations +1,83 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) +1,51 %

Flop-Werte: Piraeus Port Authority -0,51 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction -0,11 %, Coca-Cola HBC +0,16 %