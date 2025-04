Opawica Explorations Inc. durchörtert bei Bohrungen eine 28 m mächtige Mineralisierung mit hohen XRF-Messwerten

In Bohrloch OP-25-31 durchörterte Opawica Explorations eine 28 m breite Zone mit Verwerfungen, Verkieselungen, Quarzgängen und Anteilen von Arsen. Die Zielzone, die anhand der Bohrung in einer Tiefe zwischen 307 m und 335 m durchteuft wurde, wies stark verworfene, verkieselte und von Quarzgängen durchzogene Sedimente auf. Die Messwerte des Röntgenfluoreszenzgeräts (XRF) reichten für Arsen von 1.000 ppm As am Beginn der Zone bis 200 ppm As am Ende der Zone. Der Mittelteil der Zone lag konstant bei 1.000 ppm As. An einer Stelle wurde ein XRF-Messwert von 92 g/t Au ermittelt.

Opawica hat nun die erste Phase seines Bohrprogramms im Konzessionsgebiet Bazooka abgeschlossen. Das Programm umfasste 3.359 Bohrmeter in 14 Löchern. Das gesamte Bohrkernmaterial wurde aufgespalten und protokolliert. Es wurden insgesamt 1.384 m Bohrkern entnommen und daraus insgesamt 1.112 Proben gezogen. Alle 1.112 Proben befinden sich bereits im Labor und werden dort analysiert.

CEO Blake Morgan erklärt: „Im Konzessionsgebiet Bazooka liegen noch Ziele mit hoher Priorität über 7.000 Meter vor uns, bei Arrowhead sind es noch 10.000 Meter. Das Team wartet schon gespannt auf die Analyseergebnisse. Nachdem in zahlreichen mächtigen Abschnitten hohe XRF-Messwerte von 234 g/t Au ermittelt wurden, hat das Team beschlossen, erst die Probenanalyse abzuwarten, bevor die nächsten Bohrungen abgeteuft werden. Wir sind von dem, was wir bis dato gesehen haben, begeistert. Zahlreiche mächtige Abschnitte weisen anhand der XRF-Messung fantastische Gold- und Nickelwerte auf, und darüber hinaus ist auch noch sichtbares Gold vorhanden. Wir werden in Kürze weitere Updates veröffentlichen und hoffen, dass die Analyseergebnisse in den nächsten Wochen vorliegen werden.“

Seite 2 ► Seite 1 von 4