Bernstein hebt Ziel für Kering auf 170 Euro - 'Market-Perform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Kering von 150 auf 170 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Analyst Luca Solca hob seine Ergebnisschätzungen am Donnerstagabend im Nachgang des Quartalsberichts der Franzosen an. Der Luxuskonzern verkaufe seine Waren besser zum vollen Preis und profitiere von Kostensenkungen. Das Ende der Phase sinkender Markterwartungen sei wohl fast erreicht./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2025 / 22:09 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2025 / 22:09 / UTC