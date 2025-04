Staatsquote 2024 auf 49,5 % angestiegen

WIESBADEN (ots) -



- Staatsquote damit 2,2 Prozentpunkte über dem langjährigen Durchschnitt seit

1991

- EU-Durchschnitt im Jahr 2024 bei 49,2 %



Höhere Staatsausgaben haben im Jahr 2024 zu einem Anstieg der Staatsquote auf

49,5 % geführt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, verzeichnete

die Staatsquote damit gegenüber dem Vorjahr einen Zuwachs von 1,1 Prozentpunkten

(2023: 48,4 %). Der aktuelle Anstieg ist vor allem auf deutlich gestiegene

monetäre Sozialleistungen, etwa für Renten, Pflege- oder Bürgergeld, sowie auf

höhere soziale Sachleistungen wie für Klinikbehandlungen oder Pflege

zurückzuführen. Damit lag der Wert des Jahres 2024 um 2,2 Prozentpunkte über dem

langjährigen Durchschnitt der Jahre 1991 bis 2024, der 47,3 % beträgt. Die

Staatsquote gibt das Verhältnis der Staatsausgaben zum Bruttoinlandsprodukt

(BIP) wieder.





Vergleichsweise hohe Staatsquote 1995 und in den Pandemiejahren 2020/21



Den höchsten Wert in den vergangenen Jahren seit 1991 erreichte die Staatsquote

im Jahr 1995 mit 55,2 %. Dieser Höchststand war vor allem auf die Übernahme der

Schulden der Treuhandanstalt durch das vereinigte Deutschland zurückzuführen,

die im Staatskonto als geleisteter Vermögenstransfer unter die Staatsausgaben

fiel. Weitere Höchstwerte wurden während der Corona-Pandemie mit 51,1 % im Jahr

2020 und 50,7 % im Jahr 2021 verzeichnet. Damals ließen etwa die Beschaffung und

Durchführung von Covid-19-Tests und Impfungen sowie Wirtschaftshilfen die

Staatsausgaben steigen. Die niedrigsten Werte der Staatsquote wurden in den

Jahren 2007 (43,5 %), 2008 (44,4 %) sowie 2014 und 2015 (je 44,5 %) gemessen.



Staatsquote im EU-Durchschnitt 2024 bei 49,2 %



Im Vergleich mit den übrigen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union (EU) lag

die Staatsquote in Deutschland zuletzt im Mittelfeld. Der EU-Durchschnitt betrug

im vergangenen Jahr 49,2 % (Deutschland: 49,5 %). Am höchsten war die Quote nach

Angaben der europäischen Statistikbehörde Eurostat in Finnland mit 57,6 %,

gefolgt von Frankreich (57,1 %) und Österreich (56,3 %). Die niedrigste

Staatsquote in der EU wies Irland mit 23,5 % auf, das als Sitz bedeutender

multinationaler Konzerne in den vergangenen zehn Jahren ein deutliches

BIP-Wachstum verzeichnete. Vergleichsweise niedrige Staatsquoten hatten 2024

auch Malta (38,3 %) und Litauen (39,5 %).



Methodische Hinweise:



Die Staatsquote wird als Quotient aus den Ausgaben des Staates (Bund, Länder,

Gemeinden und Sozialversicherung) insgesamt und dem Bruttoinlandsprodukt (BIP)

in jeweiligen Preisen berechnet und in Prozent ausgedrückt. Die Daten stammen

aus den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen (VGR).



