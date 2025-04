Hochschulen erwarten verstärkten Zulauf von ausländischen Studenten

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Deutsche Universitäten erwarten angesichts des Vorgehens von US-Präsident Donald Trump gegen US-Unis wachsendes Interesse an einem Studium in Deutschland.



"Es ist davon auszugehen, dass international mobil Studierende verstärkt nach Alternativen zu einem Studium in den USA suchen werden", sagte der Präsident der Hochschulrektorenkonferenz (HRK), Walter Rosenthal, dem "Focus". Daraus ergäben sich "absehbar Chancen für die Hochschulen in Deutschland".





Die neue US-Regierung hatte mehreren US-Universitäten wegen pro-palästinensischer Campus-Proteste zuletzt mit der Kürzung von Bundesmitteln sowie dem Verlust von Steuerprivilegien bei Spenden gedroht. Die Entwicklung sei "verstörend und besorgniserregend", sagte Rosenthal.



Auch bei Wissenschaftlern könnten die USA an Attraktivität einbüßen. Er könne sich "gut vorstellen, dass die neue, restriktive US-Politik viele Forschende darüber nachdenken lässt, den Standort zu wechseln", sagte der Präsident der Technischen Universität München (TUM), Thomas F. Hofmann, dem "Focus".



Schon jetzt verzeichnet die TUM mehr Anfragen aus den Vereinigten Staaten als üblich. So habe das "Institute for Advanced Studies" der TUM zuletzt 63 Bewerbungen internationaler Spitzenforscher erhalten, "darunter außergewöhnlich viele aus den USA", sagte Hofmann. Auch beim Programm "Global Visiting Professorship" - einem dreimonatigen "Schnupperbesuch" an der TUM - habe es einen deutlichen Anstieg gegeben. Statt der sonst üblichen rund 25 Bewerbungen in der ersten von vier Runden pro Jahr seien bereits 45 Schreiben eingegangen, "15 davon aus den USA".



Um die Attraktivität der deutschen Hochschulen für ausländische Studenten zu erhöhen, forderte HRK-Chef Rosenthal gegenüber dem "Focus" weitere Verbesserungen. Neben beschleunigten Visa-Verfahren plädiert der HRK-Chef unter anderem für den Ausbau von Beratungsangeboten, mehr Wohnheimplätze, mehrsprachige Studienangebote sowie verbesserte Betreuungs- und Beratungsangebote.