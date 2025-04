Adidas-(Turbo)-Calls mit gehebelten Chance bei weiterer Kurserholung

Naturgemäß ging es auch mit der Adidas-Aktie (ISIN: DE000A1EWWW0) nach ihrem 12-Monatshoch vom 13.2.25 bei 263,80 Euro nach dem durch das US-Zollchaos verursachten Kurseinbruch kräftig nach unten. Nachdem die Aktie am 7.4.25 zeitweise sogar bei 175,30 Euro gehandelt wurde, konnte sie sich zuletzt wieder auf ihr aktuelles Niveau bei 216 Euro erholen.

Wegen der überdurchschnittlichen Geschäftsentwicklung in einem schwankungsfreudigen Umfeld bekräftigten die Experten von Bernstein Research nach vorläufigen Zahlen für das ersten Quartal mit einem Kursziel von 300 Euro ihre Kaufempfehlung für die Adidas-Aktie. Kann die Aktie in den nächsten Wochen ihre Aufwärtsbewegung zumindest wieder auf 235 Euro fortsetzen, wo sie zuletzt am 10.3.25 notierte, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte rechnen.