Rapsblüte 2025 / Innovationen von Deutschlands schönsten Ölfeldern (FOTO)

Berlin (ots) - Gelb blühende Rapsfelder gehören im Frühjahr zum vertrauten Bild

in Deutschland. Auf 1,11 Millionen Hektar reift gerade heran, was in wenigen

Wochen geerntet und zu Rapsöl und Rapsschrot gepresst wird. Die Produkte, die

daraus entstehen, reichen längst über das klassische Speiseöl und

Eiweißfuttermittel hinaus: Moderne Verfahren und technologische Entwicklungen

eröffnen der Rapsverarbeitung heute völlig neue Perspektiven - von biobasierten

Kunststoffen über Kosmetikinhaltsstoffe bis hin zu pflanzlichem Protein für die

Humanernährung.



Im Zentrum steht die nahezu vollständige Verwertung der Rapssaat. Während das Öl

für Lebensmittel und Biokraftstoffe genutzt wird, entstehen aus den

Nebenprodukten wertvolle Rohstoffe für die Bioökonomie: hochreine Fettsäuren,

pharmazeutische Grundstoffe, Emulgatoren für Kosmetika oder biogene

Schmiermittel. Auch Rapsöl-Derivate für die chemische Industrie gewinnen

zunehmend an Bedeutung.





Besondere Aufmerksamkeit gilt dem Rapsprotein aus dem bei der Verarbeitung

anfallenden Pressrückstand, das mit Hilfe neuer Extraktionstechnologien in hoher

Reinheit gewonnen werden kann. Dieses Protein hat Potenzial als Zutat in

Fleischersatzprodukten, Sportnahrung oder veganen Lebensmitteln - eine

Entwicklung, die durch die künftige Proteinstrategie der Bundesregierung

zusätzlich gefördert werden sollte. Noch dominieren andere Pflanzenproteine den

Markt, doch Rapsprotein kann hier in Zukunft eine zentrale Rolle einnehmen.



"Raps ist eine Schlüsselressource für die nachhaltige Transformation von

Ernährung, Energie und Industrie", betont Stephan Arens, Geschäftsführer der

Union zur Förderung von Oel- und Proteinpflanzen e. V. (UFOP). "Innovationen in

der Verarbeitung ermöglichen nicht nur neue Produkte, sondern schaffen auch

Wertschöpfung und Arbeitsplätze in ländlichen Regionen."



Zahlreiche Start-ups, Forschungseinrichtungen und mittelständische Verarbeiter

treiben diese Entwicklung voran - mit Unterstützung aus EU-Förderprogrammen und

nationalen Innovationsinitiativen. So wird aus der traditionsreichen

Kulturpflanze ein moderner Rohstofflieferant für eine biobasierte Zukunft.



