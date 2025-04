SAFRAN - Aktie im Rampenlicht - 25.04.2025

Mit einer Performance von +4,36 % konnte die SAFRAN Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen.

SAFRAN ist ein führendes Unternehmen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, spezialisiert auf Triebwerke und Systeme für Flugzeuge. Es konkurriert mit General Electric und Rolls-Royce und hebt sich durch innovative und nachhaltige Technologien ab.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von SAFRAN in den letzten drei Monaten Verluste von -2,10 % verkraften.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,21 % geändert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Safran nach Umsatzzahlen zum ersten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 285 Euro belassen. Gestützt von einer anhaltenden Stärke des kommerziellen Ersatzteil- und Wartungsgeschäfts in allen …

Der Triebwerkshersteller Safran ist zum Jahresauftakt stärker als erwartet gewachsen. Der Umsatz zog um 17 Prozent auf knapp 7,3 Milliarden Euro an, wie das im EuroStoxx 50 notierte Unternehmen am Freitag in Paris mitteilte. Dabei profitierte der …