Paris Freiherr von Troschke über die größten Fehler bei gewerblichen Solarprojekten - und wie Sie diese vermeiden (FOTO)

Ahrensburg (ots) - Damit sich eine PV-Anlage für Unternehmen richtig lohnt, giltes einige wesentliche Punkte zu beachten. Als Gründer und Geschäftsführer derPeeek Industry Solutions GmbH hat sich Paris Freiherr von Troschke auf dieUmsetzung großer gewerblicher Solarprojekte spezialisiert und weiß genau, welcheHerausforderungen sie für die Unternehmen bereithalten. In diesem Beitrag verrätder PV-Experte die fünf größten Fehler bei nachhaltigen Energieprojekten und wiesie vermieden werden können.Um ihre Energiekosten langfristig zu senken und sich von externenEnergieversorgern sowie zukünftigen Preissteigerungen unabhängig zu machen,setzen immer mehr Unternehmen auf die Eigenproduktion von Solarstrom. Mit demBau einer Solaranlage können sie nicht nur ihre Versorgungssicherheit erhöhen,sondern gleichzeitig einen Beitrag zur Energiewende leisten - ein zentralesUmweltziel vieler Unternehmen. Gleichzeitig sind gewerbliche Solarprojektejedoch mit großen Hürden verbunden: Neben einer hohen Anfangsinvestition müssenUnternehmen sich mit regulatorischen Anforderungen und einer hochkomplexenPlanung auseinandersetzen. Bereits kleine Fehler können große finanzielleSchäden zur Folge haben. "Fehlplanungen oder ineffiziente Solaranlagen könnennicht nur wirtschaftliche Verluste, sondern auch Imageschäden für dasUnternehmen bedeuten", warnt Paris Freiherr von Troschke, Gründer undGeschäftsführer der Peeek Industry Solutions GmbH. "Dennoch gilt es, die Chancenicht zu verpassen: Wer nicht in erneuerbare Energien investiert, musslangfristig mit Wettbewerbsnachteilen rechnen - insbesondere, wennNachhaltigkeit zunehmend als Entscheidungskriterium gilt.""Umso wichtiger ist es für Unternehmen, bei der Umsetzung ihres Solarprojektsauf einen professionellen und erfahrenen Dienstleister zu setzen. So könnenFehler vermieden und maximale Ergebnisse erzielt werden", fährt der PV-Expertefort. Mit der Peeek Industry Solutions GmbH bietet er eine einzigartigeKombination aus hochwertiger Dienstleistung und eigenem Großhandel an. Dabei hatParis Freiherr von Troschke sich auf die Umsetzung nachhaltiger Energieprojektemit Fokus auf große Freiflächen-PV-Anlagen für Gemeinden und Gewerbetreibendemit hohem Energiebedarf spezialisiert. Weil die Experten der Peeek IndustrySolutions GmbH neben einer intensiven Beratung auch auf eine gründliche Analyseund die Prüfung der statischen Konformität der Dächer setzen, können sich ihreKunden auf maßgeschneiderte PV-Lösungen mit optimalen Resultaten verlassen. Aus