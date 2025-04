Trump und China: Jetzt kommt bestimmt die Mega-Rally - oder?

Gestern sorgte Trump mit der Aussage, dass die USA mit China verhandeln würde, für eine Rally - obwohl das von Peking bestritten wurde. Heute senkt China seine Zölle auf einige wenige US-Produkte, die man dringend braucht, um den eigenen ökonomischen Schmerz nicht unnötig groß werden zu lassen (zum Beispiel Ethanol). Wird jetzt alles gut? Die Stimmung in den sozialen Medien ist jetzt ganz schnell auf euphorisch gedreht - man verweist auf das sogenannte "Zweig Breadth Trust"-Signal als Hinweis darauf, dass nun die große Rally kommen werde. Aber die Euphorie ist bislang nicht wirklich durch Fakten Aktienhinterlegt - jeder Tag, an dem die extrem hohen Zölle in Kraft bleiben, wird die wirtschaftliche Lage vor allem in den USA weiter verschlechtern. Eine Rezession sei nun sicher, so JP Morgan Chef Dimon. Im kurzen Zeitfenster sind die Aktienmärkte nun bereits wieder deutlich überkauft - nun werden viele einsteigen und damit riskieren, vom nächsten Abwärtsschub der Märkte erwischt zu werden, wenn sich die Hoffnungen auf eine Entspannung im Handelskrieg zwischen China und Trump nicht erfüllen wird..

Hinweise aus Video:

2. China erwägt offenbar Aussetzung von 125 %-Zöllen auf manche US-Importe

