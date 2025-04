Bauwirtschaft startet gut ins Jahr 2025 - Investitionsklima jetzt weiter stärken

Berlin (ots) - Die aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamtes zur

Baukonjunktur im Februar 2025 in Betrieben mit 20 und mehr Beschäftigten

kommentiert Felix Pakleppa, Hauptgeschäftsführer Zentralverband Deutsches

Baugewerbe:



"Die Bauunternehmen haben den milden Winterbeginn 2025 gut genutzt. Trotz eines

Arbeitstages weniger als im Vorjahreszeitraum konnten im Januar und Februar

insgesamt knapp 13 Milliarden Euro umgesetzt werden - ein Plus von nominal fast

acht Prozent gegenüber dem Vorjahr.





In den ersten beiden Monaten wurden im Wohnungsbau Aufträge in Höhe von rund 3,1

Milliarden Euro vergeben - das entspricht einem nominalen Zuwachs von 21,2

Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Allerdings startet diese Entwicklung

von einem sehr niedrigen Ausgangsniveau.



Mit Blick auf die Zahl der Baugenehmigungen ist es jedoch noch zu früh, um von

einer Trendwende zu sprechen - wir bewegen uns hier nach wie vor auf dem

schwachen Vorjahresniveau. Eine echte Trendwende erfordert weiterhin

entschlossenes Handeln. Entscheidend ist jetzt, dass den politischen

Ankündigungen zur Stärkung des Wohnungsbaus - insbesondere dem angekündigten

'Wohnungsbauturbo' der Koalition - auch rasch Taten folgen."



Laut den aktuellen Daten des Statistischen Bundesamts wurden bis Ende Februar

2025 Aufträge im Gesamtvolumen von rund 15,5 Milliarden Euro vergeben - nominal

rund 6 Prozent mehr als im Vorjahr. Davon entfielen etwa 7,3 Milliarden Euro auf

den Hochbau (nominal +9,6 Prozent) und rund 8,2 Milliarden Euro auf den Tiefbau

(nominal +3 Prozent).



Schaut man allein auf den Monat Februar, so stieg der Auftragseingang insgesamt

im Vergleich zum Vorjahresmonat nominal um 0,6 Prozent. Real und

kalenderbereinigt verlor er im Vorjahresvergleich 0,5 Prozent.



Die positiven Anzeichen der Orderentwicklung müssen jetzt mit einer investiven

Wirtschaftspolitik gezielt gestützt werden, um der Baukonjunktur nachhaltig

Schwung zu verleihen."



