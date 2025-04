PayPal & Coinbase pushen PYUSD – Stablecoin-Revolution nimmt Fahrt auf!

PayPal und Coinbase haben ihre strategische Partnerschaft ausgeweitet, um die Verbreitung der PayPal-eigenen Stablecoin PYUSD voranzutreiben. Ziel der Kooperation ist es, digitale Zahlungen durch gebührenfreie Umtauschmöglichkeiten zwischen PYUSD und US-Dollar sowie durch neue Onchain-Anwendungen in DeFi und Handelssystemen massiv zu beschleunigen. Coinbase wird dabei als technische und regulatorische Brücke fungieren und PYUSD direkt in seine Handels- und Verwahrlösungen integrieren.

Die Integration geht über reinen Handel hinaus: Die Unternehmen planen, gemeinsam Stablecoin-basierte Innovationen zu entwickeln, etwa für den weltweiten Zahlungsverkehr und für Onchain-Finanzanwendungen. Alex Chriss, CEO von PayPal, kündigte an: "Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Coinbase und der gesamten Kryptowährungs-Community neue, spannende und innovative Anwendungsfälle voranzutreiben, PYUSD in den Mittelpunkt zu stellen und die Nützlichkeit und Akzeptanz digitaler Währungen bei Entwicklern, Kunden und anderen Nutzern weiter zu fördern."

Die Relevanz solcher Partnerschaften wächst. Stablecoin-Transaktionen kletterten von 6,2 Billionen US-Dollar im Jahr 2023 auf 22 Billionen US-Dollar in 2024. Dennoch liegt PYUSD mit rund 730 Millionen US-Dollar Marktkapitalisierung deutlich hinter den Platzhirschen USDT und USDC.

Coinbase-CEO Brian Armstrong sieht trotzdem enormes Potenzial: "Das zweiseitige Netzwerk von PayPal mit mehr als 430 Millionen Verbrauchern und Händlern bietet eine beispiellose Gelegenheit, die Akzeptanz von Stablecoins weltweit zu erhöhen." Armstrong kündigte zudem an, Krypto-Zahlungen in alle Coinbase-Produkte zu integrieren und "Base" als führendes Netzwerk für Blockchain-Start-ups zu etablieren.

Mit einer jährlichen Prämienrate von 3,7 Prozent auf PYUSD-Guthaben will PayPal den Einsatz seiner Stablecoin weiter fördern. ​Derzeit ist der PayPal-Stablecoin PYUSD in erster Linie für Nutzer in den USA verfügbar. Laut den offiziellen Informationen von PayPal können nur berechtigte US-Kunden PYUSD kaufen oder US-Dollar über PayPal hinzufügen. Internationale Kunden können PayPal lediglich nutzen, um PYUSD auszuzahlen oder zu verkaufen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion