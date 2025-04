Crash aus Angst? So bringt deine Psyche dein Geld in Gefahr (FOTO)

Pattensen (ots) - Die Kurse schwanken, die Schlagzeilen überschlagen sich - und

plötzlich verkaufen selbst erfahrene Anleger panisch ihre Investments. Nicht der

Markt, sondern die eigene Psyche ist oft der größte Feind des Vermögensaufbaus.

Emotionale Entscheidungen führen zu Fehlgriffen, verpassten Chancen - und im

schlimmsten Fall zu Verlusten.



Angst, Gier und Unsicherheit sind die drei größten Risiken für dein Depot. Wer

impulsiv reagiert, verliert nicht nur Geld, sondern auch langfristige

Perspektiven. In diesem Beitrag erfährst du, welche psychologischen Fallen beim

Investieren besonders tückisch sind und wie du diese umgehen kannst.





Warum Angst an der Börse ein schlechter Ratgeber istWenn wir über Geld sprechen, sprechen wir selten über Gefühle. Dabei sind sieoft der unsichtbare Motor hinter unseren Entscheidungen - besonders an derBörse. Angst ist dabei kein guter Berater, erst recht nicht, wenn es um unserefinanzielle Freiheit geht.Sobald Kurse fallen, schlägt unser inneres Alarmsystem an. Der Körper reagiertmit Stress: Der Puls steigt, die Gedanken kreisen, der Blick verengt sich aufdas Schlimmste. Viele greifen dann instinktiv zum "Verkaufen"-Button - nicht ausÜberzeugung, sondern aus dem Drang, dem Kontrollverlust zu entkommen. DasProblem: Solche Entscheidungen sind selten rational. Sie beruhen nicht aufStrategie, sondern auf dem Wunsch nach sofortiger Erleichterung.Doch was kurzfristig Ruhe bringt, kann langfristig teuer werden. Wer in Panikverkauft, realisiert Verluste und verpasst oft den Moment, in dem sich dieMärkte wieder erholen. Aus Angst vor einem möglichen Verlust wird ein echterVerlust. Und das alles nur, weil wir unseren Emotionen mehr Glauben schenken alsunserem langfristigen Plan.Wie Wissen die Angst besiegt und Chancen schafftViele von uns sind mit der Überzeugung aufgewachsen, dass Sicherheit wichtigerist als Chancen. Doch wer nur in der Komfortzone bleibt, wird kaum Vermögenaufbauen. Trotzdem ist wichtig zu wissen: Die Märkte belohnen Ausdauer, nichtImpulsivität. Wer bei jedem Rücksetzer nervös wird, wird nie erleben, wie sichlangfristiges Investieren wirklich auszahlt. Denn die besten Renditen entstehenoft genau in jenen Momenten, in denen sich andere zurückziehen.Finanzwissen kann helfen, den Kopf über Wasser zu halten. Wer versteht, dassKrisen zyklisch sind, dass Rückschläge dazugehören und dass Zeit derentscheidende Faktor beim Vermögensaufbau ist, trifft ruhigere Entscheidungen -auch wenn es um ihn herum laut wird. Ein solides Fundament an Wissen ersetztzwar nicht die Emotionen, aber es schafft Distanz zu ihnen. Es hilft, in