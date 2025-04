Nordex wenig verändert - Umsatz enttäuscht und Marge überzeugt

JaBec schrieb 26.03.25, 10:36

Nun leider finden sich an der Börse immer wieder unqualifizierte Kleinanleger in Goldgräberstimmung das schnelle Geld zu machen!

Oftmals gehen diese Wunschvorstellungen gewaltig in die " Hosen " zudem der Markt unqualifiziert verfolgt wurde.

Während des anstiegs zu hoch eingestiegen kann auch bedeuten, dass andere das schwer verdiente Geld zur Kasse mitnehmen.



Leider folgen dann Aussagen wie Schwuchtel- oder Pommesbude, scheiß Aktie kommt nicht in die Gänge, oder unfähiges Management ect.!



Sorry, aber alleine diejenigen die derartige Kommentare publizieren bleiben unfähig und sollten schichtweg den Weg zur Börse meiden.