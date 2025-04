Mitarbeitergewinnung durch künstliche Intelligenz - zwischen Effizienz und Bauchgefühl (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Düsseldorf (ots) - Mitarbeitergewinnung im Zeitalter künstlicher Intelligenzerfordert mehr als nur schnelle Tools - sie verlangt kluge Entscheidungenzwischen Effizienz und Bauchgefühl. Thomas Grynia und sein Team von gryniaconsulting unterstützen mittelständische Unternehmen der Bau-, Immobilien- undIndustriebranche mit innovativen Personallösungen, die moderne Technologie mitlangjähriger Beratungserfahrung verbinden. Was KI leisten kann, wo esmenschliches Gespür braucht und wie eine Strategie aussieht, die beides vereint,erfahren Sie hier.Der Fachkräftemangel hat sich von einer temporären Herausforderung zu einerstrukturellen Krise entwickelt. Unternehmen kämpfen mit leergefegtenArbeitsmärkten, überforderten HR-Teams und einem zunehmenden Druck, Vakanzenschnell und treffsicher zu besetzen. So ist es kein Wunder, dass künstlicheIntelligenz immer mehr ins Zentrum der Aufmerksamkeit rückt: Sie versprichtTempo, Effizienz und datenbasierte Entscheidungen im Recruiting-Prozess. Dochbei allem Fortschritt bleibt die Frage: Kann Technologie wirklich den richtigenKandidaten erkennen - oder übersieht sie, was zwischen den Zeilen steht? "An KIführt heute auch im Recruiting-Prozess kein Weg mehr vorbei", erklärt ThomasGrynia von grynia consulting. "Umso wichtiger ist es, diesen Wandel zubeobachten und die KI so gezielt wie möglich zu nutzen - das gelingt nur, wenndas eigene Bauchgefühl erhalten bleibt.""Mit unserer Praxiserfahrung begleiten wir viele Unternehmen auf dem Weg dabei,KI in ihre Personalsuche zu integrieren", fügt er hinzu. Mit der gryniaconsulting hat Thomas Grynia es sich zur Aufgabe gemacht, maßgeschneidertePersonalkonzepte zu entwickeln - jenseits von Standardlösungen und mit einemklaren Blick auf das, was wirklich gebraucht wird. Das Angebot des Expertenreicht von Executive Search über Interim Management und Performance Recruitingbis hin zu durchdachtem Employer Branding. Seine Spezialisierung auf denMittelstand, vor allem in der Bau- und Immobilienbranche, hat sich bewährt -doch längst vertrauen auch Industriebetriebe auf Thomas Grynias Gespür undSystematik. Schließlich umfasst sein Konzept nicht nur die reine Besetzung,sondern auch die nachhaltige Integration: Wer über grynia consulting kommt,bleibt - weil es passt. Mit über einem Jahrzehnt Erfahrung, einem agilen Teamund einem kompromisslosen Qualitätsanspruch formt Thomas Grynia somit einePersonalberatung, die nicht nur reagiert - sondern vorausdenkt.Vorteile mit System - wie KI den Recruiting-Prozess transformiertAls Personalexperte kennt Thomas Grynia das Potenzial, das KI zur