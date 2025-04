Hoffnung auf Wiederaufbau

Nachdem Heidelberg Materials im Sommer letzten Jahres einen Durchbruch über seine Vorgängerhochs von 96,16 Euro aus Dezember 2017 unter hoher Volatilität verbuchen konnte, startete eine ungeahnt starke Kursrallye, zunächst in den Bereich von 125,00 Euro, später auf 150,00 und schlussendlich an das 161,8 % Fibonacci-Extension-Retracement bei 166,50 Euro. Die jüngsten Marktturbulenzen vermochten der Aktie jedoch keinen Genickbruch zu verschaffen, schnell wurden die Abschläge aufgefangen. Das Papier konnte sich wieder in den Bereich der Rekordstände vorarbeiten, hängt derzeit aber am 161,8 % Fibo fest. Ein Durchbruch könnte neuerliche Kaufanreize setzen.

Wochenschlusskurse entscheidend