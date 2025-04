Deutsche Telekom leidet unter Quartalszahlen von T-Mobile US

FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX) - Ein enttäuschendes Neukundenplus bei T-Mobile US im ersten Quartal hat die Aktien des Mutterkonzerns Deutsche Telekom am Freitag belastet. Am Vormittag verloren sie 2,4 Prozent auf 31,95 Euro und gehörten zu den schwächsten Werten im Dax . Im vorbörslichen US-Handel ging es für die Aktien von T-Mobile US derweil sogar um mehr als fünf Prozent abwärts.

T-Mobile US rechnet im laufenden Jahr zwar mit etwas mehr Gewinn im Tagesgeschäft als bisher und hob die Untergrenze der Prognosespanne beim bereinigten freien Finanzmittelzufluss an. Allerdings konnte der Telekommunikationskonzern nicht so viele neue Telefonvertragskunden gewinnen, wie von Experten erwartet. Das überschatte die ansonsten starken Zahlen und den angehobenen Ausblick, hieß es am Markt.