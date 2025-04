Thomas Böck, Dirk Hoke und Dr. Thomas Paulsen neu im Aufsichtsrat der Körber AG (FOTO)

Hamburg (ots) - Thomas Böck, Vorstandsvorsitzender der Festo SE, Dirk Hoke,

Vorsitzender der Konzerngeschäftsführung der Voith Group, und Dr. Thomas

Paulsen, Vorsitzender des Vorstands der Körber-Stiftung, sind als

Anteilseignervertreter neu in den Aufsichtsrat der Körber AG bestellt worden.



Der Aufsichtsrat der Körber AG hat sich auf seiner Hauptversammlung am 24. April

2025 neu konstituiert und dabei drei neue Anteilseignervertreter in das

Kontrollgremium des internationalen Technologiekonzerns bestellt: Thomas Böck

und Dirk Hoke treten die Nachfolge von Ralf Dieter, früherer

Vorstandsvorsitzender der Dürr AG, und Dr. Karl Lamprecht, bis April 2025

Vorstandsvorsitzender der Zeiss AG, an.





Für Dr. Lothar Dittmer, früherer Vorstandsvorsitzender der Körber-Stiftung, derebenfalls aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden ist, ist Dr. Thomas Paulsen, seitJanuar 2025 Vorsitzender des Vorstands der Körber-Stiftung, in den Aufsichtsratberufen worden."Persönlich und im Namen des gesamten Aufsichtsrats der Körber AG bedanke ichmich bei allen dreien für ihr langjähriges Engagement für Körber", so derAufsichtsratsvorsitzende der Körber AG, Richard Bauer."Mit Thomas Böck als auch Dirk Hoke stärken zwei sehr industrieerfahrene undoperativ tätige CEOs den Aufsichtsrat der Körber AG. Beide werden uns wertvolleImpulse geben für die zukünftige Entwicklung unseres Unternehmens", so RichardBauer.Thomas Böck, 54, ist seit Anfang 2024 Vorstandsvorsitzender der Festo SE & Co.KG., einem weltweit tätigem Familienunternehmen mit hoch innovativen Lösungenfür die Automatisierung und Digitalisierung. Zuvor war derDiplom-Elektrotechniker unter anderem CEO der CLAAS KGaA und in leitendenFunktionen bei Kässbohrer Geländefahrzeug und der AGCO Corporation.Dirk Hoke, 56, führt seit April 2025 als Vorsitzender derKonzerngeschäftsführung und CEO die Voith GmbH & Co. KGaA, einem weltweitagierenden Technologiekonzern. In seiner 30-jährigen internationalen Karriereübernahm Hoke Leitungsfunktionen in der Luftfahrt-, Automobil- undTechnologiebranche unter anderem für Airbus, Renault oder Siemens und legtedabei einen starken Fokus auf Digitalisierung.Damit setzt sich der Aufsichtsrat der Körber AG wie folgt zusammen:Arbeitgebervertreter:Richard Bauer (Vorsitzender)Mitglied des Stiftungsrats und stellvertretender Vorsitzender des Kuratoriumsder Körber-StiftungThomas BöckVorsitzender des Vorstands der Festo SE & Co. KGDr. Florian HeinemannPartner und Geschäftsführer der Project A Ventures Management GmbHDirk HokeVorsitzender der Konzerngeschäftsführung der Voith GmbH & Co. KGaADr. Thomas PaulsenVorsitzender des Vorstands der Körber-StiftungChristian WriedtVorsitzender des Kuratoriums und Mitglied des Stiftungsrats der Körber-StiftungArbeitnehmervertreter:Ina Morgenroth (stellv. Vorsitzende)Erste Bevollmächtigte und Geschäftsführerin der IG Metall Region HamburgLukas BürgerGewerkschaftssekretär der IG Metall Region HamburgMarek DierksExecutive Vice President Supply Chain Management der Körber Technologies GmbHFelix KrugDesign Engineer Machinery der Körber Pharma Packaging GmbHDr. Marc-Peter SchambachVorsitzender des Betriebsrats der Körber Supply Chain Logistics GmbHUwe ZebrowskiVorsitzender des Konzernbetriebsrats der Körber AGÜber Körber:Wir sind Körber - ein internationaler Technologiekonzern mit rund 13.000Mitarbeitern an über 100 Standorten weltweit und einem gemeinsamen Ziel: Wirsetzen unternehmerisches Denken in Kundenerfolge um und gestalten dentechnologischen Wandel. In den Geschäftsfeldern Digital, Pharma, Supply Chainund Technologies bieten wir Produkte, Lösungen und Services, die begeistern. AufKundenbedürfnisse reagieren wir schnell, Ideen setzen wir nahtlos um, und mitunseren Innovationen schaffen wir Mehrwert für unsere Kunden. Dabei bauen wirverstärkt auf Ökosysteme, die die Herausforderungen von heute und morgen lösen.Die Körber AG ist die Holdinggesellschaft des Körber-Konzerns.