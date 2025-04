Delivery Hero auf Hoch seit März - Vortagsausschläge abgehakt

Erstmals seit Mitte März schafften es die Aktien nun auch über die 50-Tage-Linie, die bei Anlegern ein beliebter Indikator für den kurz- bis mittelfristigen Trend ist. Marcus Diebel von der US-Bank JPMorgan erwähnte am Vorabend in einem Kommentar nach einer "soliden Telefonkonferenz", die Bewertung der Aktie erscheine auf dem aktuellen Niveau immer noch sehr attraktiv.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Anleger von Delivery Hero haben die Schwankungen vom Vortag am Freitag mit Kursgewinnen abgehakt. Mit bis zu 26,82 Euro kosteten die Aktien des Essenslieferdienstes zu Wochenschluss soviel wie seit Mitte März nicht mehr. Zuletzt standen Sie noch gut vier Prozent im Plus. Am Vortag war ein morgendlicher Kursrutsch um etwa zehn Prozent bis zum Mittag mit dem Dreh ins Plus verdaut worden, doch am April-Hoch von 25,50 Euro waren sie da zunächst noch abgedreht.

Schließlich entspreche die Marktkapitalisierung von Delivery Hero derzeit lediglich dem Wert des eigenen Anteils an der Tochter Talabat in den Vereinigten Arabischen Emiraten, deren Börsengang im vergangenen Dezember in Dubai floppte.

Laut Diebel bleibt Delivery Hero eine "Show-Me-Story" vor allem mit Blick auf das Geschäft in Korea, wo eine Wende entscheidend sei, um das Vertrauen länger denkender Investoren wiederzugewinnen. Das Management habe in diesem Zusammenhang zuletzt betont, dass die jüngsten Investitionen in Korea erste positive Ergebnisse zeigten./tih/niw/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Delivery Hero Aktie Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,01 % und einem Kurs von 26,19 auf Tradegate (25. April 2025, 11:44 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Delivery Hero Aktie um +11,71 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,09 %. Die Marktkapitalisierung von Delivery Hero bezifferte sich zuletzt auf 7,58 Mrd.. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 57,00EUR was eine Bandbreite von +14,64 %/+117,81 % bedeutet.