Turbulenzen voraus für Airlines und Tourismus durch US-Zölle

Seite 2 ► Seite 1 von 5

Hamburg (ots) -- Dunkle Wolken am US-Tourismus-Himmel: Nachfrage aus Westeuropa sinkt im März2025 deutlich, insbesondere deutsche und spanische Reisende meiden die USA(-28 % bzw. -25 %)- Auslastung bei Flügen innerhalb und in die USA seit Zollankündigung von 84 %auf 78 % gesunken- USA Top 3 am Weltmarkt bei Tourismus und Passagieraufkommen -nordamerikanische Airlines leiden stärker als europäische Fluggesellschaften- Trotz Nachfragerückgang: Umsatz dürfte 2025 bei europäischen Airlines umdurchschnittlich 10 % steigen- Margen stabil - deutlich gesunkene Kerosinpreise verschaffen Rückenwind beiFinanzen- Gegenwind durch begrenzte Kapazitäten und steigende Flugzeugkosten: bis 2030könnten Flugzeuge nochmals um 20 % teurer werdenDie US-Zölle und damit verbundene Unsicherheiten bringen nicht nur dieWeltwirtschaft und den Welthandel ins Wanken (https://www.allianz-trade.de/presse/pressemitteilungen/allianz-trade-studie-insolvenzen-steigen-durch-us-zoelle.html) . Sie sorgen auch in der Tourismusbranche und bei den Fluggesellschaften fürTurbulenzen. Zu diesem Ergebnis kommt die jüngste Analyse des weltweit führendenKreditversicherers Allianz Trade. Flugzeugkosten dürften in die Höhe schnellenund die Nachfrage nach Reisen (weiter) sinken. Und das zu einem Zeitpunkt, andem Fluggesellschaften nach der Pandemie wieder im Aufwind waren. Der aktuelleHandelskrieg hat den finanziellen Höhenflug der Jahre 2023 und 2024 jähausgebremst, in denen die Umsätze der Airlines um +23 % (2023 vs. 2022)beziehungsweise +7 % (2024 vs. 2023) gegenüber dem Vorjahr stiegen und dieGewinne wieder positiv wurden."Nach der Schönwetterphase in den vergangenen Jahren ziehen nun dunkle Wolkenauf am Tourismus-Himmel", sagt Maria Latorre, Branchenexpertin bei AllianzTrade. "Die Pandemie hat die Tourismusbranche unwetterartig verwüstet.Fluggesellschaften hatten drei Jahre in Folge mit Gewinnverlusten zu kämpfen.Nach kurzer Verschnaufpause fliegen sie in die nächste Zone mit Turbulenzen,ausgelöst durch das Zoll-Gewitter über den USA. Dies treibt insbesondere dieFlugzeugkosten in die Höhe und verschärft damit die bestehendenProduktionsprobleme. Unter allen aktuellen Herausforderungen ist die begrenzteKapazität besorgniserregend. Aber auch der Tourismus in die USA dürfte weiterins Trudeln geraten."Reiseunlust: Besonders deutsche und spanische Touristen meiden die USADie Flugrouten des US-Tourismus verlagern sich. Das dürfte sich vor allem aufFluggesellschaften mit hoher Exposition gegenüber dem US-Markt auswirken.Jüngste Daten des National Travel and Tourism Office (NTTO) zeigen, dass derTourismus aus Westeuropa in die USA im März deutlich eingebrochen ist.