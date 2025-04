UBS stuft MERCK KGAA auf 'Buy' Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Merck KGaA auf "Buy" mit einem Kursziel von 180 Euro belassen. Die geplante Übernahme von Springworks füge sich in die Strategie des Pharmakonzerns, schrieb Analyst Matthew Weston in einer am Freitag …