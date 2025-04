TerraMaster bringt integrierten Backup-Server U4-500 BBS auf den Markt / Kompakte und 10GbE-Backup-Lösung für kleine und mittelständische Unternehmen (FOTO)

Shenzhen, China (ots) - TerraMaster, ein weltweit führender Anbieter innovativer

Speicherlösungen, gibt stolz die Einführung seines neuesten Produkts bekannt:

den U4-500 Integrated Backup Server, ein 4-Bay-1U-Rackmount-NAS, das robusten

Datenschutz, nahtlose Backup-Funktionen mit der BBS Backup Suite und

Hochgeschwindigkeitsleistung für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU),

Home-Offices und IT-Umgebungen bietet.



Hauptmerkmale des U4-500 Integrated Backup Servers - Leistungsstarke Hardware

für Hochleistungs-Backups





Ausgestattet mit einem Intel Core i3-1215U und 8 GB DDR5 bietet der U4-500außergewöhnliche Leistung. Das Gerät verfügt über zwei 10GbE-Ethernet-Ports mitbis zu 20 Gbps Bandbreite, erreicht sequentielle Schreibgeschwindigkeiten von2090 MB/s und 4K-Zufalls-Lese-/Schreibgeschwindigkeiten von 450 MB/s mitSMB-Multichannel. Zwei M.2-NVMe-Steckplätze ermöglichenHyper-Cache-Beschleunigung, die die Effizienz von Festplatten-Arrays steigert,was den U4-500 ideal für anspruchsvolle Anwendungen wie Videoproduktion,virtualisierte Umgebungen und Datenbankmanagement macht.Enorme Speicherkapazität und flexible ErweiterungDer U4-500 unterstützt bis zu 96 TB Rohspeicher mit vier3,5-Zoll-SATA-Laufwerksschächten (bei Verwendung von 24-TB-Festplatten). Fürzusätzliche Kapazität lässt er sich nahtlos über eine USB 3.210Gbps-Schnittstelle mit externen USB-Speichern verbinden, wodurch eineErweiterung auf bis zu 132 TB möglich ist, z. B. mit dem TerraMaster D6-320. DasGerät unterstützt mehrere RAID-Konfigurationen (Single, RAID 0, 1, 5, 6, 10)sowie die innovative TRAID/TRAID+-Technologie von TerraMaster fürOnline-Kapazitätserweiterung und Redundanz. Benutzer können mehrereSpeicherbereiche mit ext4- oder Btrfs-Dateisystemen konfigurieren, umunterschiedliche Geschäftsanforderungen zu erfüllen.Kompaktes und leises DesignDas 1U-Rackmount-Gehäuse des U4-500 hat eine Tiefe von nur 360 mm (14,17 Zoll)und wiegt 3,2 kg, was es ideal für kleine Büros, Serverräume oder wandmontierteSchränke macht. Die werkzeuglose Installation passt in die meisten2-Säulen-Schränke, und ein hochwertiger, leiser Lüfter sorgt selbst bei Volllastfür niedrige Geräuschpegel, was den Arbeitskomfort erhöht.Integrierte Backup-Lösung mit BBSDer U4-500 wird mit dem TOS 6-Betriebssystem betrieben und unterstützt dieTerraMaster BBS (Business Backup Suite), eine umfassende Backup-Lösung für KMU.Mit einer einmaligen Zahlung eliminiert BBS wiederkehrende Softwaregebühren undsetzt keine Grenzen für Backup-Aufgaben oder Speicherkapazität. Es integriert