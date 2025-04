World Host Group erwirbt FastComet und baut damit die vertrauenswürdigste Hosting-Plattform der Welt auf

London (ots/PRNewswire) - Die World Host Group, eine führende globale

Webhosting-Plattform mit einem wachsenden Portfolio mit mehr als 30 Marken,

freut sich, die Übernahme von FastComet bekannt zu geben, einem globalen

Hosting-Anbieter, der für seine entwicklerfreundlichen Funktionen, seine

leistungsorientierte Infrastruktur und seinen hervorragenden Kundenservice

bekannt ist.



FastComet wurde 2013 von Georgi Yanev gegründet und bietet heute 32.000 Kunden,

hauptsächlich Entwicklern und kleinen Unternehmen, in 100 Ländern

Hosting-Dienste an. Mit einer globalen Präsenz, die mehr als 2.500 Server und

rund 135.000 gehostete Websites umfasst, erweitert FastComet das Portfolio der

World Host Group sowohl in puncto Größe als auch Spezialisierung. Die

Partnerschaft mit FastComet wird es der World Host Group ermöglichen, ihre

Schlüsseltechnologie und ihre Talente zum Nutzen ihrer Kunden zu verstärken.

FastComet wird weiterhin unter seiner vertrauten Marke tätig sein und erhält

gleichzeitig Zugang zur gemeinsamen Infrastruktur, zur erweiterten globalen

Reichweite und zur Produktinnovations-Roadmap der World Host Group.





"Diese Übernahme unterstreicht das Engagement der World Host Group, das Hostingdurch Vertrauen, Innovation und exzellenten Service neu zu definieren, und ichfreue mich sehr, das Team und die Marke FastComet bei der World Host Groupwillkommen zu heißen. Ich bin sehr beeindruckt von Georgi und allen, mit denenwir in den letzten Monaten zu tun hatten, und freue mich auf die gemeinsameZukunft", so Seb de Lemos, CEO der World Host Group."FastComet hat das Hosting in hervorragender Weise optimiert und verfügt übereinige erstklassige interne Tools wie Observer, die wir in der gesamten WHGeinsetzen können", so de Lemos. "Wir sind fest verwurzelt in Bulgarien undwerden die FastComet-Teams mit unseren größeren Teams in Plovdiv und Sofiazusammenführen.""Bei FastComet ging es schon immer darum, Menschen zu befähigen, ihreOnline-Präsenz schnell, einfach und zuverlässig aufzubauen. Von Anfang an warenwir davon überzeugt, dass guter Service mehr bedeutet als nur Verfügbarkeit - esgeht darum, als echte Menschen aufzutreten und technische Probleme auf eineWeise zu lösen, die auch für Nicht-Techniker Sinn ergibt", sagt Georgi Yanov,CEO von FastComet. "Mit WHG haben wir einen Partner gefunden, der diese Werteteilt. Damit ist dies der logische nächste Schritt in unserer Mission - das, waswir am besten können, weiter auszubauen und dabei den Prinzipien treu zu