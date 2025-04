AKTIE IM FOKUS Kurs von SDax-Neuling Friedrich Vorwerk zieht wieder etwas an Nach den Gewinnmitnahmen rund um den Zeitpunkt der SDax-Aufnahme ist es am Freitag bei Friedrich Vorwerk wieder bergauf gegangen. Am Vormittag gehörten sie mit einem Anstieg um 4,1 Prozent zu den Favoriten im Kleinwerte-Index, nachdem sie zuletzt …