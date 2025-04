RBC stuft T-Mobile US auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für T-Mobile US nach Quartalszahlen von 260 auf 265 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die Eckdaten des Mobilfunkanbieters seien allesamt besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Jonathan Atkin in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem habe die Telekom-Tochter ihren Jahresausblick angehoben./edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 25.04.2025 / 02:17 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.04.2025 / 02:17 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die T-Mobile US Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,18 % und einem Kurs von 218EUR auf Tradegate (25. April 2025, 12:57 Uhr) gehandelt.