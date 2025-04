Wie Hofmann Metall zur Kreislaufwirtschaft beiträgt (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Zwickau (ots) - Unkoordinierte Entsorgungsprozesse und ungenutzte Altmetalleverhindern in vielen Betrieben einen funktionierenden Materialkreislauf - undbremsen damit Effizienz und Nachhaltigkeit gleichermaßen aus. Robert Eckhold hatsich mit seinem familiengeführten Entsorgungsfachbetrieb darauf spezialisiert,Metallabfälle fachgerecht in hochwertige Sekundärrohstoffe zu verwandeln - undleistet damit einen aktiven Beitrag zur Kreislaufwirtschaft. Warum einefunktionierende Kreislaufwirtschaft heute unverzichtbar ist und wie aus Schrottein wertvoller Rohstoff wird, erfahren Sie hier.Es ist eindeutig: Wo Metall verarbeitet wird, fällt Schrott an. Für vieleBetriebe ist dieses Nebenprodukt jedoch ein ziemlicher Störfaktor: Es blockiertFlächen, behindert Abläufe und soll deshalb möglichst schnell verschwinden.Viele wissen jedoch nicht, dass Metallschrott ein ziemlich gefragter Rohstoffist - besonders für Gießereien, Stahlwerke und Metallhütten, die ihn für ihreProduktion dringend benötigen. In einer Zeit knapper Ressourcen und ständigwachsender Umweltauflagen wird somit klar: Nachhaltiges Recycling ist keinNebenschauplatz, sondern muss ein zentrales Element der modernen Industriewerden. Richtig organisiert spart es nicht nur Geld, sondern stärkt auch dasgrüne Profil eines Unternehmens. Doch vielerorts fehlt es anRecycling-Effizienz. Veraltete Prozesse und verspätete Container-Abholungenführen zu Stillstand, Mehrkosten und Frust. "Wenn ein überfüllterSchrottcontainer den Betrieb lahmlegt, ist gleich ein ganzer Kreislaufbetroffen", warnt Robert Eckhold, Geschäftsführer der Hofmann Metall GmbH."Umso wichtiger ist es, sich an einen professionellen Entsorgungsdienstleisterzu wenden, der nicht nur effizient agiert, sondern auch die Kreislaufwirtschaftaktiv im Blick hat", erklärt der Unternehmer weiter. Die Hofmann Metall GmbH hatdiesen Wunsch nach Nachhaltigkeit früh erkannt und ihn zur eigenen Missiongemacht: Der traditionsreiche Familienbetrieb, tief verwurzelt in der Region undzugleich technologisch am Puls der Zeit, beweist jeden Tag aufs Neue, dassnachhaltige Schrottentsorgung weit mehr sein kann als bloßes Aufräumen: Sie istHightech, Verantwortung und vor allem Wertschöpfung. Mit einem fast 80-köpfigenTeam bietet die Hofmann Metall GmbH maßgeschneiderte Lösungen für Industrie,Handwerk und Privatkunden. Von der Entsorgung komplexer Anlagen bis hin zurBehandlung anspruchsvollster Metallabfälle - nichts ist zu groß, zu schwer oderzu speziell. Unterstützt durch modernste Maschinen, digitale Prozesse und klareStrukturen gelingt es Robert Eckhold, aus scheinbarem Abfall wieder nutzbare Rohstoffe zu machen - effizient, umweltfreundlich und zertifiziert nach ISO